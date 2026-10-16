تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل رُفع الغطاء السياسي؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
16-10-2026 | 01:45
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هل رُفع الغطاء السياسي؟
هل رُفع الغطاء السياسي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشير المعطيات السياسية إلى أن "حزب الله" رفع جزءاً أساسياً من الغطاء السياسي الذي كان يوفره لعدد من الشخصيات والقيادات المرتبطة بالنظام السوري السابق، في خطوة يبدو أنها ترتبط بجملة من التحولات.
Advertisement
ومن بين الأسباب التي تقف خلف هذا التوجه، رغبة الحزب في إبقاء قنوات التقارب مع السلطة السورية الجديدة مفتوحة، إضافة إلى معلومات عن اتجاه بعض هذه الشخصيات نحو بناء علاقات وتحالفات جديدة مع أطراف إقليمية، فضلاً عن الحديث عن قنوات تواصل مع إسرائيل.
ويبدو أن هذه التحركات دفعت "الحزب" إلى النأي بنفسه عن تلك القيادات، وعدم تحمل الأعباء السياسية المترتبة على خياراتها وتحالفاتها الجديدة.

المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
السلطات الجزائرية: إخماد 63 حريقا من أصل 65 طالت الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:17:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تمنع القرفة التفاح من رفع سكر الدم؟ إليك ما تقوله الدراسات
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:17:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تحرّك جنبلاط تكتيك سياسي أم دخول مرتقب للوساطة؟
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:17:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يتحول الشارع المطلبي إلى ساحة شغب سياسي؟
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:17:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

السلطة السورية

حزب الله

إسرائيل

السورية

سورية

سي ال

ساسي

طراف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
Lebanon24
09:59 | 2026-10-18
Lebanon24
09:49 | 2026-10-18
Lebanon24
09:42 | 2026-10-18
Lebanon24
08:49 | 2026-10-18
Lebanon24
08:18 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24