رجال اعمال خليجيون الى سوريا وينتظرون "الاصلاحات اللبنانية"

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أبدى رجال أعمال خليجيون مُؤخّراً، رغبتهم في الإستثمار في ، بهدف المُساهمة في نهوض العجلة الإقتصاديّة في البلاد، وتوفير فرص عمل جديدة للسوريين.ويركز رجال الأعمال الخليجيون على الإستثمار في القطاعات الإقتصاديّة او المتعلّقة بالطاقة وإعادة الإعمار .وهذا الأمر، وفق مصادر إقتصاديّة، لا يعني أنّ " ستكون بديلاً عن ، ففي حال اجراء الإصلاحات وعودة الإستقرار إلى ، ستعود حكماً رؤوس الأموال العربيّة إلى البلاد".وأضافت المصادر أنّ "هناك إهتماماً خليجيّاً في المُساهمة في تطوير قطاع الطاقة في لبنان، ودعم والجيش، وقرارات الحكومة ورئيس الجمهوريّة، وهذه عوامل تُؤكّد أنّ البلاد لا تزال قي صلب الإهتمام الخليجيّ على الرغم من الوضع الأمنيّ المتوتّر".