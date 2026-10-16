تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"حاضرات في الحقول... غائبات عن الحماية": هذه قصة المزارعات اللبنانيات!

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
16-10-2026 | 02:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
حاضرات في الحقول... غائبات عن الحماية: هذه قصة المزارعات اللبنانيات!
حاضرات في الحقول... غائبات عن الحماية: هذه قصة المزارعات اللبنانيات! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعمل نساء في الحقول اللبنانية بأجر يومي، من دون عقود أو ضمان، فيما تساعد أخريات في زراعة أراضي العائلة من دون دخل مستقل. وحين يُفتح باب الدعم، قد لا يكفي هذا العمل للاستفادة منه؛ فالبرامج التي تشترط مؤسسة مسجّلة أو إثبات عمل رسمي تترك كثيرات خارجها، لأن عملهن موسمي وغير مسجّل. وفي عام 2026، المعلن سنة دولية للمزارِعة، لا تزال الأرقام المتاحة عن أوضاع العاملات في الزراعة اللبنانية قديمة، ما يصعّب تحديد عدد المحرومات من الدخل الثابت والحماية الاجتماعية. ففي الحقل، يبدأ العمل قبل أن تصل المحاصيل إلى السوق بوقت طويل، حيث يتم العمل بتجهيز الأرض، الزرع، التقليم، القطاف، الفرز والتوضيب. تنفّذ نساء كثيرات جانبًا أساسيًا من هذه الأعمال، لكن مساهمتهن لا تظهر دائمًا في السجلات، ولا تتحول بالضرورة إلى دخل ثابت أو عقد عمل أو تغطية صحية.
Advertisement
في 14 تشرين الأول، دعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الريفية، إلى الاعتراف بدور النساء في الإنتاج الزراعي وحماية حقوقهن وتوفير فرص اقتصادية عادلة لهن. لكن الاعتراف، بالنسبة إلى العاملات، يبدأ بأسئلة أكثر مباشرة: من يحصي أيام عملهن؟ كيف يُحدَّد أجرهن؟ ومن يتحمل كلفة العلاج إذا أصبن في الحقل؟
لا تتوافر في البيانات المنشورة التي أمكن الوصول إليها حصيلة وطنية حديثة تجيب بدقة عن عدد النساء العاملات في الزراعة من دون دخل منتظم أو ضمان اجتماعي. وتكمن المشكلة جزئيًا في أن العمل الزراعي لا يقتصر على الوظيفة المسجلة: فهناك العمل الموسمي واليومي، ومساعدة أفراد الأسرة في المزرعة، والتوضيب والتصنيع الغذائي المنزلي. وقد نبهت الهيئة إلى أن جانبًا من هذا العمل الريفي يبقى غير مرئي أو غير محسوب في الإحصاءات.
وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة والأمم المتحدة إلى أن النساء شكّلن نحو 43% من القوى العاملة الزراعية في لبنان في 2021. لكن هذه النسبة لا تكشف وحدها إن كنّ عاملات بأجر، أو أفرادًا يعملن في مزارع عائلية، أو صاحبات حيازات زراعية؛ كما أنها لا تخبرنا كم منهن يتمتعن بالحماية الاجتماعية.
عمل حاضر… وحماية غير مضمونة
المشكلة ليست في الأرقام وحدها، بل في طبيعة الحماية القانونية أيضًا. وفق عرض منظمة العمل الدولية، لا يشمل قانون العمل العاملين الزراعيين غير الدائمين والعاملين لحسابهم الخاص، كما أن إدخالهم في نظام الضمان الاجتماعي، المنصوص عليه في القانون، ظل مؤجلًا. أما العاملون الدائمون في بعض المؤسسات الزراعية، فتوجد لهم تغطية قانونية، لكن الالتزام بها محدود. وتضيف المنظمة أن العمال الأجانب، رغم الالتزامات المتعلقة بالمساهمات، لا يستطيعون الاستفادة من المنافع.
من النزوح إلى الزراعة.. حكايات نساء في لبنان حوّلن الحرب إلى فسحة للحياة | اقتصاد | <a class='entities-links' href='/entity/137536/الجزيرة/ar/1?utm_term=PublicFigures-الجزيرة&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-الجزيرة&id=80745&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=الجزيرة نت" style="width: 100%; height: 100%;" />
وتعني هذه الثغرات أن نوع العقد ومدة العمل والوضع القانوني للعامل أو العاملة قد تحدد ما إذا كان هناك سبيل إلى التغطية أو الشكوى. وفي موسم القطاف، قد تُحسب الأجور باليوم أو بكمية المحصول، بينما لا يوجد عقد مكتوب يثبت عدد ساعات العمل أو الأجر المتفق عليه.
"لبنان24" التقى ببعض المزارعات اللبنانية، إذ تقول "سعاد"، وهي مزارعة تعيل أسرتها في قرية بالبقاع، إنها تعمل في الأرض خلال الموسم، ثم تعود إلى أعمال المنزل ورعاية أطفالها. وتصف دخلها بأنه مرتبط بما يتوفر من عمل، لا بموعد ثابت في الشهر.
وتضيف: "إذا كان هناك قطاف أعمل، وإذا انتهى الموسم لا يكون هناك أي ضمانة بأنني سأحصل على عمل في أي حقل آخر. وتقول:" أحياناً نعرف الأجرة قبل أن نبدأ، وأحياناً يُحدَّد الحساب بعد الانتهاء. أنا بحاجة إلى العمل، ولذلك لا أستطيع دائماً الرفض إذا لم يناسبني المبلغ. "
بلا معيل ولا منزل.. كيف تصارع نساء <a class='entities-links' href='/entity/2327745971/جنوب-لبنان/ar/1?utm_term=PublicFigures-جنوب-لبنان&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-جنوب-لبنان&id=224916&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=جنوب لبنان تداعيات الحرب؟" style="width: 100%; height: 100%;" />
وتلفت إلى أنّ المرض أو الإصابة قد يعنيان خسارة أيام عمل ودخل في الوقت نفسه: " إذا لم أذهب إلى العمل، فلن أتقاضى أجراً عن ذلك اليوم. وإذا تعبت، تفكيري يذهب إلى كيفية تدبير مصروف البيت. ".
الأجر والعقد والحماية
توضح منظمة العمل الدولية أن العاملين الزراعيين غير الدائمين والعاملين لحسابهم الخاص لا تشملهم أحكام قانون العمل، وأن إدخالهم في نظام الضمان الاجتماعي ظل مؤجلًا. أما العاملون الدائمون، فتوجد لهم تغطية قانونية في بعض الحالات، لكن تطبيقها محدود. وهذا يجعل معرفة نوع العمل والعقد والتسجيل الفعلي أساسية قبل إطلاق حكم عام على أوضاع كل العاملات.
أما "نبيل"، صاحب أرض في المنطقة نفسها، فيقول إن الحاجة إلى أيدٍ عاملة ترتفع في مواسم محددة، وإنه يستعين بعاملات للقطاف والفرز. وعندما يُسأل عن العقود والتسجيل، يجيب:" الشغل موسمي، والعاملات يأتين بحسب الحاجة. نتفق على الأجرة قبل العمل، لكن لا توجد عقود مكتوبة مع كل عاملة. بالنسبة إلى الضمان، الموضوع ليس بسيطًا في العمل الموسمي، وكل مزارع يحاول أن يُنهي الموسم ضمن إمكاناته".
وحين يُسأل عن توفير معدات الوقاية أو التعامل مع إصابة في الحقل، يرد: "نحاول أن نأمّن المطلوب، لكن لا يوجد نظام موحد عند كل المزارع".
الأرض والدعم: من يملك القرار؟
العمل في الزراعة لا يعني بالضرورة امتلاك أرض أو التحكم بالدخل. وتُظهر بيانات قديمة تعود إلى 2010 أن النساء كنّ يترأسن ويدرن نحو 9% من المزارع، ويزرعن نحو 5% من المساحة الزراعية. لكن هذه الأرقام لا تصف الوضع الحالي، ولا تبيّن وحدها من يعمل في الأرض من دون أن يملكها أو يملك حقًا مسجلًا فيها.
في المحصلة، لا تغيب المزارعات اللبنانيات عن الحقل بل عن السجلات والحماية، فنحو 43% من القوى العاملة الزراعية نساء، ومع ذلك لا يشمل قانون العمل العاملين الزراعيين غير الدائمين والعاملين لحسابهم الخاص، ويبقى إدخالهم في الضمان الاجتماعي مؤجلاً، وتُحسم الأجور في الغالب بالاتفاق الشفهي من دون عقد يثبت الأيام والساعات. ولأن الأرقام المتاحة قديمة، وأحدثها عن ملكية النساء للأراضي يعود إلى 2010، يصعب تحديد عدد المحرومات من دخل ثابت وتغطية صحية، وهو ما يجعل إحصاء العاملات وتوثيق أجورهن الشرط الأول لأي دعم أو اعتراف يُعلن عنه في المناسبات.
 
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
سلام من مقر الأمن العام في النبطية: هذه أرض لبنانية ومؤسسات الدولة ستبقى حاضرة
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا أرادته إسرائيل حيّاً؟ هذه قصة "حافظ أسرار حماس"!
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
دنيا سمير غانم تأثّرت أثناء الحديث عن والديها: ذكرياتهما لا تزال حاضرة
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء العراق يوجه بزيادة كميات الإنتاج من الحقول النفطية في إقليم كردستان
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:18:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

مقالات لبنان24

الأمم المتحدة

جنوب لبنان

النساء في

اللبنانية

الجزيرة

لبنان24

البقاع

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
Lebanon24
09:59 | 2026-10-18
Lebanon24
09:49 | 2026-10-18
Lebanon24
09:42 | 2026-10-18
Lebanon24
08:49 | 2026-10-18
Lebanon24
08:18 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24