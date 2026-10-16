تحية من لحود لفرق وزارة الزراعة على جهودها ضد داء الحمى القلاعية

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نشر مدير عام على صفحاته المنشور التالي :اعتبارا من الاثنين ٢٩ حزيران ٢٠٢٦ ولغاية تاريخه حملة مستمرة لتحصين الأبقار والاغنام و الماعز ضد داء الحمى القلاعية :-تحصين الجرعة الاولى للأبقار:عدد المزارع - 4934عدد الابقار المحصن - 60,492-تحصين الجرعة الثانية للأبقار:عدد المزارع - 2589عدد الابقار المحصن - 35,485-تحصين الاغنام و الماعز:عدد المزارع - 4128عدد الاغنام - 258,820عدد الماعز - 203,005ووجه تحية وتقدير لمديرية الحيوانية ، وللمصالح الاقليمية في ، على جهودهم اليومية طيلة ايام الاسبوع بما فيها ايام العطل ، رغم الإمكانيات المحدودة والظروف الصعبة.