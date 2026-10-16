تحية من لحود لفرق وزارة الزراعة على جهودها ضد داء الحمى القلاعية

نشر مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود
على صفحاته المنشور التالي :
اعتبارا من الاثنين ٢٩ حزيران ٢٠٢٦ ولغاية تاريخه حملة وزارة الزراعة
مستمرة لتحصين الأبقار والاغنام و الماعز ضد داء الحمى القلاعية :
-تحصين الجرعة الاولى للأبقار:
عدد المزارع - 4934
عدد الابقار المحصن - 60,492
-تحصين الجرعة الثانية للأبقار:
عدد المزارع - 2589
عدد الابقار المحصن - 35,485
-تحصين الاغنام و الماعز:
عدد المزارع - 4128
عدد الاغنام - 258,820
عدد الماعز - 203,005
ووجه لحود
تحية وتقدير لمديرية الثروة
الحيوانية ، وللمصالح الاقليمية في المديرية العامة للزراعة
، على جهودهم اليومية طيلة ايام الاسبوع بما فيها ايام العطل ، رغم الإمكانيات المحدودة والظروف الصعبة.