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لبنان

تحية من لحود لفرق وزارة الزراعة على جهودها ضد داء الحمى القلاعية

Lebanon 24
16-10-2026 | 02:25
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تحية من لحود لفرق وزارة الزراعة على جهودها ضد داء الحمى القلاعية
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نشر مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود على صفحاته المنشور التالي :
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اعتبارا من الاثنين ٢٩ حزيران ٢٠٢٦ ولغاية تاريخه حملة وزارة الزراعة مستمرة لتحصين الأبقار والاغنام و الماعز ضد داء الحمى القلاعية :
-تحصين الجرعة الاولى للأبقار:
عدد المزارع - 4934
عدد الابقار المحصن - 60,492
-تحصين الجرعة الثانية للأبقار:
عدد المزارع - 2589
عدد الابقار المحصن - 35,485
-تحصين الاغنام و الماعز:
عدد المزارع - 4128
عدد الاغنام  - 258,820
عدد الماعز - 203,005
ووجه لحود تحية وتقدير لمديرية الثروة الحيوانية ، وللمصالح الاقليمية في المديرية العامة للزراعة ، على جهودهم اليومية طيلة ايام الاسبوع بما فيها ايام العطل ، رغم الإمكانيات المحدودة والظروف الصعبة.
 
 
 
 
 
 
 
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وزارة الزراعة المهندس لويس لحود

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