رسامني وطليس بحثا تنظيم تاكسي المطار وتطوير النقل المشترك في البقاع

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بحث وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس المشاريع الإنمائية التي تنفذها الوزارة، وتنظيم عمل سيارات الأجرة في المطار.
وتناول اللقاء تطوير النقل المشترك على خط شتورة – بعلبك – الهرمل، وسبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مع التشديد على استكمال التحضيرات وتسريع الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، بما يسهم في تحسين خدمات النقل وتلبية حاجات المواطنين.