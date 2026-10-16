رسامني وطليس بحثا تنظيم تاكسي المطار وتطوير النقل المشترك في البقاع

بحث وزير الأشغال العامة والنقل مع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري المشاريع الإنمائية التي تنفذها الوزارة، وتنظيم عمل سيارات الأجرة في .

وتناول اللقاء تطوير النقل المشترك على خط – – ، وسبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مع التشديد على استكمال التحضيرات وتسريع الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، بما يسهم في تحسين خدمات النقل وتلبية حاجات المواطنين.