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لبنان

لبنان تحت تأثير منخفض جوي بارد نسبياً... ماذا عن عطلة نهاية الأسبوع؟

Lebanon 24
16-10-2026 | 04:04
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لبنان تحت تأثير منخفض جوي بارد نسبياً... ماذا عن عطلة نهاية الأسبوع؟
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة مترافقة برياح ناشطة مع احتمال حدوث برق ورعد، ويتوقع حدوث انفراجات واسعة.
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وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة:
طقس متقلب وماطر أحياناً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً متمركز جنوب تركيا ويستمر تأثيره حتى مساء يوم الأحد المقبل.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا مصحوبة برياح ناشطة مع احتمال حدوث برق ورعد، ويتوقع حدوث انفراجات واسعة.

السبت: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة مترافقة برياح ناشطة مع احتمال حدوث برق ورعد، ويتوقع حدوث انفراجات واسعة. 

الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود فوق الجبال وفي الداخل، يبقى احتمال هطول بعض الأمطار المتفرقة خلال النهار مع حدوث انفراجات واسعة، يتحسن الطقس تدريجا اعتباراً من بعد الظهر. 



الإثنين: غائم جزئياً الى قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط فوق الجبال وفي الداخل، واحتمال هطول بعض الأمطار الخفيفة صباحاً شمال البلاد ومن ثم يستقر الطقس.

-الحرارة على الساحل من 20 الى 27 درجة، فوق الجبال من 12 الى 20 درجة، في الداخل من 13 الى 25 درجة.

-الرياح السطحية:جنوبية غربية ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 15 و 45 كم/س. 

-الانقشاع:متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب. 

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80٪.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

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المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

العامة للطيران

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