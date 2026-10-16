مقتل مطلوب خلال عملية مداهمة.. وبيان للجيش

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أعلن الجيش مقتل المطلوب "م.ق." خلال عملية دهم في بلدة تمنين التحتا - بعلبك، بعدما تعرضت دورية عسكرية لإطلاق نار ورد عناصرها بالمثل.
وأوضح الجيش أن المطلوب أصيب خلال تبادل إطلاق النار، ونُقل إلى أحد المستشفيات، حيث توفي متأثراً بجراحه.
وفي إطار تدابير أمنية واسعة، أوقفت وحدات الجيش 16 مطلوباً في مجدل عنجر وشتورة والدلهمية وحوش الأمراء وجلالا وسعدنايل وتعلبايا وبر الياس ورياق وكفرزبد في زحلة، إضافة إلى الروضة والمرج في البقاع الغربي.
كما ضبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر، وسلّمت المضبوطات إلى الجهات المختصة، فيما بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء.