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لبنان

من "الميدل إيست".. بيان بشأن تعديل جدول الرحلات إلى السعودية

Lebanon 24
16-10-2026 | 04:29
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من الميدل إيست.. بيان بشأن تعديل جدول الرحلات إلى السعودية
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اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية عن تعديل مواعيد اقلاع رحلاتها الى الدمام وجدة مع دمج بعض الرحلات عن الفترة الممتدة من 19 تشرين الاول ولغاية 25 تشرين الاول 2026 بحيث تصبح كالتالي:

1-يعاد جدولة مواعيد رحلات الشركة من مطار الملك فهد في الدمام وإليه تحت الرقم ME442/443 كالتالي:

أيام التشغيل

رقم الرحلة

موعد الاقلاع السابق

موعد الاقلاع المعدل

الثلاثاء 20 تشرين الأول

ME442

17:30

11:00 صباحاً من بيروت

ME443

20:55

14:25 بعد الظهر من الدمام

الخميس 22 تشرين الأول

 

ME442

17:30

13:00 بعد الظهر من بيروت

ME443

20:55

16:25 بعد الظهر من الدمام

الأحد 25 تشرين الأول

 

ME442

17:30

13:00ظهرا من بيروت

ME443

21:55

17:25 مساءً من الدمام
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2- يعدل مواعيد اقلاع رحلات الشركة من مطار الملك عبد العزيز الدولي – جدة المسائية المجدولة وإليه تحت الرقم ME368/369  ليوم الأثنين 19 تشرين الأول 2026 والثلاثاء 20 تشرين الأول 2026 والخميس 22 تشرين الأول كالتالي:

أيام التشغيل

رقم الرحلة

موعد الاقلاع السابق

موعد الاقلاع المعدل

الأثنين 19 تشرين الأول

 

ME368

17:45

10:10 صباحاً من بيروت

ME369

21:15

12:40 ظهراً من جدة

الثلاثاء 20 تشرين الأول

 

ME368

17:45

11:00 صباحاً من بيروت

ME369

21:15

14:30 بعد الظهر من جدة

الخميس 22 تشرين الأول

 

ME368

17:45

15:50 بعد الظهر من بيروت

ME369

21:15

19:20 مساءً من جدة
 
 
3-تدمج رحلات الشركة من مطار الملك عبد العزيز الدولي – جدة الصباحية المجدولة وإليه تحت رقم ME364/365 مع رحلات المسائية المجدولة تحت رقم ME368/369 لأيام الأربعاء 21 تشرين الأول والجمعة 23 تشرين الأول والسبت 24 تشرين الأول والأحد 25 تشرين الأول برحلة واحدة تحمل الرقم ME364/365 تشغل بمواعيد معدلة وفقاً للجدول التالي:

أيام التشغيل

رقم الرحلة

موعد الاقلاع

الاربعاء 21 تشرين الاول

الجمعة 23 تشرين الأول

السبت 24 تشرين الأول

ME364

08:55 صباحاً من بيروت

ME365

12:25 ظهراً من جدة

الأحد 25 تشرين الأول

 

ME364

08:55 صباحاً من بيروت

ME365

13:25 ظهراً من جدة

4-  اما بالنسبة لرحلات الشركة الى جدة والمدينة المنورة المجدولة ليوم الخميس 22 تشرين الاول تحت الرقم ME364/365 فهي ستبقى قائمة بدون اي تعديل على مواعيدها وفقاً للجدول التالي:

رقم الرحلة

من

الى

موعد الاقلاع

ME364

بيروت

المدينة المنورة

07:25 صباحاً

ME364

المدينة المنورة

جدة

10:10صباحاً

ME365

جدة

بيروت

12:25 ظهراً
 
 

 

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