من "الميدل إيست".. بيان بشأن تعديل جدول الرحلات إلى السعودية

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اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية عن تعديل مواعيد اقلاع رحلاتها الى الدمام وجدة مع دمج بعض الرحلات عن الفترة الممتدة من 19 تشرين الاول ولغاية 25 تشرين الاول 2026 بحيث تصبح كالتالي:
1-يعاد جدولة مواعيد رحلات الشركة من مطار الملك فهد في الدمام وإليه تحت الرقم ME442/443 كالتالي:
أيام التشغيل
رقم الرحلة
موعد الاقلاع السابق
موعد الاقلاع المعدل
الثلاثاء 20 تشرين الأول
ME442
17:30
11:00 صباحاً من بيروت
ME443
20:55
14:25 بعد الظهر من الدمام
الخميس 22 تشرين الأول
13:00 بعد الظهر من بيروت
16:25 بعد الظهر من الدمام
الأحد 25 تشرين الأول
13:00ظهرا من بيروت
21:55
17:25 مساءً من الدمام
الأثنين 19 تشرين الأول
ME368
17:45
10:10 صباحاً من بيروت
ME369
21:15
12:40 ظهراً من جدة
14:30 بعد الظهر من جدة
15:50 بعد الظهر من بيروت
19:20 مساءً من جدة
موعد الاقلاع
الاربعاء 21 تشرين الاول
الجمعة 23 تشرين الأول
السبت 24 تشرين الأول
ME364
08:55 صباحاً من بيروت
ME365
12:25 ظهراً من جدة
13:25 ظهراً من جدة
4- اما بالنسبة لرحلات الشركة الى جدة والمدينة المنورة المجدولة ليوم الخميس 22 تشرين الاول تحت الرقم ME364/365 فهي ستبقى قائمة بدون اي تعديل على مواعيدها وفقاً للجدول التالي:
من
الى
بيروت
المدينة المنورة
07:25 صباحاً
جدة
10:10صباحاً
12:25 ظهراً