من "الميدل إيست".. بيان بشأن تعديل جدول الرحلات إلى السعودية

اعلنت الخطوط الجوية عن تعديل مواعيد اقلاع رحلاتها الى الدمام وجدة مع دمج بعض الرحلات عن الفترة الممتدة من 19 تشرين الاول ولغاية 25 تشرين الاول 2026 بحيث تصبح كالتالي:

1-يعاد جدولة مواعيد رحلات الشركة من مطار الملك فهد في الدمام وإليه تحت الرقم ME442/443 كالتالي:

أيام التشغيل رقم الرحلة موعد الاقلاع السابق موعد الاقلاع المعدل الثلاثاء 20 تشرين الأول ME442 17:30 11:00 صباحاً من ME443 20:55 14:25 بعد الظهر من الدمام الخميس 22 تشرين الأول ME442 17:30 13:00 بعد الظهر من بيروت ME443 20:55 16:25 بعد الظهر من الدمام الأحد 25 تشرين الأول ME442 17:30 13:00ظهرا من بيروت ME443 21:55 17:25 مساءً من الدمام

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2- يعدل مواعيد اقلاع رحلات الشركة من مطار الملك الدولي – جدة المسائية المجدولة وإليه تحت الرقم ME368/369 ليوم الأثنين 19 تشرين الأول 2026 والثلاثاء 20 تشرين الأول 2026 والخميس 22 تشرين الأول كالتالي:

أيام التشغيل رقم الرحلة موعد الاقلاع السابق موعد الاقلاع المعدل الأثنين 19 تشرين الأول ME368 17:45 10:10 صباحاً من بيروت ME369 21:15 12:40 ظهراً من جدة الثلاثاء 20 تشرين الأول ME368 17:45 11:00 صباحاً من بيروت ME369 21:15 14:30 بعد الظهر من جدة الخميس 22 تشرين الأول ME368 17:45 15:50 بعد الظهر من بيروت ME369 21:15 19:20 مساءً من جدة

3-تدمج رحلات الشركة من مطار الملك عبد الدولي – جدة الصباحية المجدولة وإليه تحت رقم ME364/365 مع رحلات المسائية المجدولة تحت رقم ME368/369 لأيام الأربعاء 21 تشرين الأول والجمعة 23 تشرين الأول والسبت 24 تشرين الأول والأحد 25 تشرين الأول برحلة واحدة تحمل الرقم ME364/365 تشغل بمواعيد معدلة وفقاً للجدول التالي:

أيام التشغيل رقم الرحلة موعد الاقلاع الاربعاء 21 تشرين الاول الجمعة 23 تشرين الأول السبت 24 تشرين الأول ME364 08:55 صباحاً من بيروت ME365 12:25 ظهراً من جدة الأحد 25 تشرين الأول ME364 08:55 صباحاً من بيروت ME365 13:25 ظهراً من جدة

4- اما بالنسبة لرحلات الشركة الى جدة والمدينة المنورة المجدولة ليوم الخميس 22 تشرين الاول تحت الرقم ME364/365 فهي ستبقى قائمة بدون اي تعديل على مواعيدها وفقاً للجدول التالي: