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لبنان

انطلاقة العام الدراسي في صور بين عبدالله ووفد من مدرسة قدموس

Lebanon 24
16-10-2026 | 04:42
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انطلاقة العام الدراسي في صور بين عبدالله ووفد من مدرسة قدموس
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استقبل مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله، في مكتبه في صور، مدير مدرسة قدموس الأب جانبيار كرم ورئيسة لجنة الأهل هدى الغول، بحضور الشيخ ربيع قبيسي.

وتناول اللقاء انطلاقة العام الدراسي الجديد والتحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية في ظل الظروف الصعبة.

وأشاد عبدالله بتاريخ مدرسة قدموس ودورها في تخريج أجيال ساهمت في المجتمع، مؤكداً أن استمرار المؤسسات التربوية يشكل ركيزة للتنمية الاجتماعية والإنسانية والوطنية.

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