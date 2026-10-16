انطلاقة العام الدراسي في صور بين عبدالله ووفد من مدرسة قدموس

استقبل مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ ، في مكتبه في صور، قدموس الأب جانبيار كرم ورئيسة هدى ، بحضور الشيخ .

وتناول اللقاء انطلاقة العام الدراسي الجديد والتحديات التي تواجه في ظل الظروف الصعبة.

وأشاد عبدالله بتاريخ مدرسة قدموس ودورها في تخريج أجيال ساهمت في المجتمع، مؤكداً أن استمرار المؤسسات التربوية يشكل ركيزة للتنمية الاجتماعية والإنسانية والوطنية.