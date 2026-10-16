شريفة يسأل عن نتائج "اتفاق الإطار": الاعتداءات مستمرة والسيادة تُخدش

انتقد المفتي الشيخ ، إمام ، استمرار الاعتداءات على الجنوب، مشيراً إلى إحراق المنازل وتدميرها واقتلاع أشجار وسرقتها، فضلاً عن التهديدات التي تزيد معاناة المواطنين.

وقال شريفة، خلال خطبة الجمعة، إن اللبنانيين ينتظرون موقفاً أميركياً يردع ، في حين يتصل الأميركي برئيس الجمهورية للتدخل في ملف قضائي لبناني داخلي تحيط به، وفق تعبيره، تساؤلات سياسية.

وتساءل عن النتائج التي حققها "اتفاق الإطار"، معتبراً أن لم يلمس منه حتى الآن سوى الإملاءات والمساس بالسيادة، فيما تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية من دون رادع.

وفي ملف الحريات، شدد شريفة على أن حرية المعتقد حق أصيل وليست امتيازاً تمنحه السلطات، داعياً إلى حماية الحريات بعيداً من ازدواجية المعايير.

كما أكد أن إصلاح المؤسسات لا يقتصر على الدعم المالي أو تعديل القوانين، بل يبدأ من سلوك المسؤولين والأفراد، مشيراً إلى أن القوانين لا تحقق أهدافها من دون النزاهة والعدالة والمحاسبة وتقديم المصلحة العامة.