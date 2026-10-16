الرفاعي يدعو إلى ضبط أسعار المحروقات وإقرار عفو عام عادل

Advertisement

وقال الرفاعي في خطبة الجمعة إن الشجاعة في قول الحق يجب أن تقترن بأدب الحوار واحترام الكرامات، مشدداً على أن الولاء لا يعني السكوت عن الأخطاء، بل تقديم النصيحة وقبول المراجعة.وفي الشأن المعيشي، حذّر من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات وكلفة النقل والتدفئة والحاجات الأساسية، مطالباً الجهات المعنية بضبط الأسعار ومنع الاحتكار والاستغلال واتخاذ إجراءات تخفف الأعباء عن المواطنين.وفي ملف الموقوفين الإسلاميين، دعا إلى إقرار عفو عام عادل ومتوازن، وتسريع المحاكمات ومعالجة الملفات العالقة وإنهاء معاناة من طالت مدة توقيفهم، وفق الأصول القانونية وضمانات المحاكمة العادلة.كما انتقد صمت حيال الاعتداءات في ولبنان والمنطقة، معتبراً أن بيانات الإدانة لا تكفي، ومطالباً بمواقف توقف الاعتداءات وتحمي المدنيين وتضمن وصول المساعدات.وأكد الرفاعي وقوفه إلى جانب في مواجهة أي اعتداء يستهدف أراضيها أو أمنها، رافضاً تحويل الخلافات السياسية إلى أعمال تهدد المدنيين واستقرار المنطقة.