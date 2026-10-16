تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"حزب الله" لن يشارك في الحرب المقبلة: تبدّل في الحسابات والأولويات

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
16-10-2026 | 05:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
حزب الله لن يشارك في الحرب المقبلة: تبدّل في الحسابات والأولويات
حزب الله لن يشارك في الحرب المقبلة: تبدّل في الحسابات والأولويات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
السؤال الأبرز الذي يُطرح اليوم، في ظل عودة التوترات الإقليمية إلى مستويات غير مسبوقة، هو ما إذا كان "حزب الله" سيشارك في أي حرب جديدة قد تندلع بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، خصوصاً أن احتمالات المواجهة العسكرية عادت لتتصدر المشهد، وسط استعدادات متبادلة وتصعيد سياسي وعسكري يوحي بأن المنطقة قد تكون أمام جولة جديدة من الصراع.
Advertisement
 
 
قد تبدو الإجابة عن هذا السؤال أكثر سهولة مما يعتقد البعض. فالمؤشرات السياسية والاستراتيجية توحي بأن "حزب الله" ليس في وارد الدخول في حرب جديدة، ليس بالضرورة بسبب وضع قدراته العسكرية أو حجم الخسائر التي تعرض لها في المواجهات السابقة، بل لأن الأسباب التي كانت تستدعي تدخله لم تعد قائمة بالقدر نفسه.
 
 
لفهم هذا التحول، لا بد من العودة إلى حرب الأربعين يوماً، التي شكلت امتحاناً حقيقياً لإيران وحلفائها. يومها، لم تكن المواجهة مجرد محاولة أميركية وإسرائيلية لتحسين شروط التفاوض مع طهران، بل كان احتمال إسقاط النظام الإيراني حاضراً بقوة في الحسابات السياسية والعسكرية. وكان السؤال الأساسي المطروح آنذاك يتعلق بقدرة الجمهورية الإسلامية على الصمود أمام هجوم بهذا الحجم، وبإمكانية خروجها من الحرب من دون خسارة موقعها الإقليمي.
 
 
في تلك الظروف، كان "حزب الله" أمام معركة تتجاوز الحدود اللبنانية. فسقوط النظام الإيراني، لو حصل، كان سيعني تحولاً جذرياً في موازين القوى الإقليمية، وربما تهديداً مباشراً لمستقبل الحزب نفسه. ولذلك، كان من المنطقي أن يستخدم الحزب أوراقه المتاحة، انطلاقاً من معادلة واضحة: إما أن تنجو إيران وحلفاؤها معاً، وإما أن يواجهوا تداعيات الهزيمة معاً.
 
لكن الظروف اليوم مختلفة إلى حد بعيد.
فإيران، وفق هذه القراءة، نجحت في احتواء الهجمة الأولى، وأثبتت قدرتها على الصمود ومنع تحقيق الأهداف القصوى للحرب. وبالتالي، فإن أي مواجهة جديدة لن تكون بالضرورة حرباً صفرية هدفها إسقاط النظام وإنهاء الجمهورية الإسلامية، بل قد تكون حرباً تهدف إلى تعديل موازين القوى وتحسين الشروط التي ستُفرض لاحقاً على طاولة المفاوضات. وهنا تحديداً تنتفي الحاجة إلى مشاركة "حزب الله".
 
 
فطهران أظهرت، خلال المواجهة السابقة، أنها تمتلك القدرة على توجيه ضربات مؤثرة إلى إسرائيل والمصالح والقواعد الأميركية في المنطقة، وأنها تستطيع استخدام قدراتها العسكرية لفرض معادلات ردع جديدة. وعليه، فإن دخول الحزب في مواجهة إضافية لن يمنح إيران بالضرورة مكاسب استراتيجية توازي الكلفة التي قد تترتب عليه.
 
بل على العكس، قد يوفر تدخله لإسرائيل فرصة لفتح الجبهة اللبنانية على نطاق واسع، وتحويل لبنان إلى ساحة ضغط إضافية على إيران، بما يؤدي إلى تشتيت الجهود العسكرية والسياسية للمحور بدلاً من تعزيز موقعه التفاوضي.
 
 
وهناك عامل آخر لا يقل أهمية. فان أحد أهداف مشاركة الحزب في المواجهة الأولى كان تثبيت موقعه طرفاً لا يمكن تجاوزه في أي تسوية إقليمية مقبلة. وبما كان هذا الهدف حاضراً بالفعل، فإن الحزب يبدو أنه نجح في تحقيقه، بعدما أصبح الملف اللبناني وموقع "حزب الله" جزءاً من الحسابات المرتبطة بالتفاوض بين واشنطن وطهران.
 
 
وبالتالي، لم يعد الحزب مضطراً إلى دخول الحرب لإثبات حضوره على طاولة المفاوضات، لأن موقعه بات مرتبطاً بنتائج التسوية الإقليمية نفسها.
من هنا، يمكن القول إن قرار عدم المشاركة، إذا اتُّخذ، لن يكون تعبيراً عن ضعف أو تراجع، بل عن تبدل في الحسابات والأولويات. فالمصلحة الاستراتيجية لإيران وحلفائها قد تقتضي هذه المرة إبقاء الجبهة اللبنانية خارج المواجهة، لأن دخول "حزب الله" الحرب قد يتحول من ورقة قوة إلى عبء على المحور بأكمله.
 
 
ويبقى هذا التقدير مشروطاً بطبيعة الحرب المقبلة وأهدافها، وبما إذا كانت إسرائيل ستقرر توسيع المواجهة نحو لبنان. أما إذا بقيت الحرب محصورة في إطار تحسين الشروط بين واشنطن وطهران، فإن بقاء "حزب الله" خارجها يبدو الخيار الأكثر انسجاماً مع مصالحه ومصالح حلفائه.
 
مواضيع ذات صلة
تبدّل الحسابات الإقليمية يفتح ملف الحل اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
حوار أميركي مع حزب الله... تبدّل كبير في حسابات الطرفين
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الحرب.. تبدّل جذري في التحالفات
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: مخاوف من تصعيد "حزب الله" خلال الأيام المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
Lebanon24
09:59 | 2026-10-18
Lebanon24
09:49 | 2026-10-18
Lebanon24
09:42 | 2026-10-18
Lebanon24
08:49 | 2026-10-18
Lebanon24
08:18 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24