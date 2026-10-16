حجازي: نرفض السلاح خارج الدولة

دعا مفتي راشيا
الشيخ وفيق حجازي
الدولة إلى التعامل بحزم مع أي خروج على سلطتها، وضبط شحنات الأسلحة والمتفجرات، مؤكداً أن القانون يجب أن يُطبق على الجميع.
وقال حجازي، خلال "اللقاء العلمي العلمائي" في دار الفتوى
في راشيا: "نحن بناة دولة لا دويلات، ونرفض السلاح خارج منطق الدولة"، محذراً من أن غياب تطبيق القانون يقود إلى الفوضى.
كما طالب مجلس النواب بمعالجة ما وصفه بـ"الخلل" في قرار المجلس الدستوري
المتعلق بقانون العفو العام، معتبراً أن القرار أفرغ القانون من مضمونه وتجاوز صلاحيات البرلمان
.
ودعا المدعي العام
التمييزي والنواب والحكومة إلى اتخاذ موقف من القرار، مشيراً إلى أن تفسير النصوص ليس من صلاحيات المجلس الدستوري، وأن أي تعارض قانوني يجب أن يُفسر لمصلحة المتهم.
وانتقد حجازي التشدد في مواد مرتبطة بالمعتقلين الإسلاميين، مقابل ما اعتبره تسهيلاً لخروج تجار مخدرات، مؤكداً أن القانون طُرح لمعالجة هذا الملف وحماية السلم الأهلي.