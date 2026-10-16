رجي للاكروا: لبنان يريد قوة أممية بديلة بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"

بحث والمغتربين مع وكيل لعمليات السلام لاكروا مستقبل الحضور الدولي في بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل" بصيغتها الحالية.

وحضر اللقاء قائد "اليونيفيل" اللواء والوفد المرافق، فيما تناول البحث أيضاً الأوضاع في الجنوب والتحديات المرتبطة بالمرحلة المقبلة.

وجدّد رجي موقف الداعي إلى الإبقاء على تحت راية تحل مكان "اليونيفيل" بعد انتهاء مهامها في نهاية العام الجاري، مثمناً تضحيات جنود حفظ السلام ودورهم في صون الاستقرار.

بدوره، أشار لاكروا إلى أن سيبدأ قريباً مفاوضات بشأن مستقبل الوجود الدولي، مؤكداً الأمم المتحدة أداء دور بنّاء واحترام موقف لبنان.

واتفق الجانبان على تكثيف الجهود لتذليل العقبات وضمان استمرار الحضور الأممي في جنوب لبنان.