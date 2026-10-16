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لبنان

رجي للاكروا: لبنان يريد قوة أممية بديلة بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"

Lebanon 24
16-10-2026 | 04:56
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رجي للاكروا: لبنان يريد قوة أممية بديلة بعد انتهاء مهمة اليونيفيل
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بحث وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا مستقبل الحضور الدولي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل" بصيغتها الحالية.

وحضر اللقاء قائد "اليونيفيل" اللواء ديوداتو أبانيارا والوفد المرافق، فيما تناول البحث أيضاً الأوضاع في الجنوب والتحديات المرتبطة بالمرحلة المقبلة.

وجدّد رجي موقف لبنان الداعي إلى الإبقاء على قوة دولية تحت راية الأمم المتحدة تحل مكان "اليونيفيل" بعد انتهاء مهامها في نهاية العام الجاري، مثمناً تضحيات جنود حفظ السلام ودورهم في صون الاستقرار.

بدوره، أشار لاكروا إلى أن مجلس الأمن سيبدأ قريباً مفاوضات بشأن مستقبل الوجود الدولي، مؤكداً التزام الأمم المتحدة أداء دور بنّاء واحترام موقف لبنان.

واتفق الجانبان على تكثيف الجهود لتذليل العقبات وضمان استمرار الحضور الأممي في جنوب لبنان.

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الأمين العام للأمم المتحدة

ديوداتو أبانيارا

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