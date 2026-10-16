الرئيس عون: نتمنى ان تواصل قطر مساعيها مع الدول العربية الشقيقة والصديقة للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها



Advertisement وتطرق الرئيس عون إلى العلاقات القطرية، فجدد ترحيبه بأي تعاون بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما في مجال الطاقة التي سبق لقطر ان أبدت استعدادها للمساعدة في ايجاد حلول لازمة الكهرباء التي يعاني منها لبنان . وعرض الرئيس عون لما يتعرض له الجنوب من اعتداءات اسرائيلية متواصلة وما نتج عنها من ضحايا واصابات وتدمير للقرى والبلدات الجنوبية التي تحتلها .

وحمّل الرئيس عون رئيس الوزراء القطري تحياته إلى أمير قطر وتمنياته له بدوام التوفيق ولدولة قطر بمزيد من الامان والاستقرار والتقدم، مؤكدا ان الشعب اللبناني لن ينسى ما قدمته قطر ولا تزال للشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي مر بها . وشكر رئيس مجلس الوزراء على زيارته إلى "التي تعبر عن محبة دولة قطر ودعمها وهي رسالة امل جديدة إلى اللبنانيين ."

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري قد نقل في بداية اللقاء تحيات امير قطر للرئيس عون ولشعب لبنان، متمنياً لرئيس الجمهورية كل التوفيق في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة، مشدداً على ان بلاده ستقف دائماً الى جانب لبنان، على امل ان يتم تجاوز هذه الظروف بالتضامن والتنسيق المشترك بين البلدين.

وأكد رئيس الوزراء القطري ان هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة واستكمال الخطط التي وضعت لدعم لبنان وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة وتفعيل المبادرات المشتركة التي تعود بالنفع الى اللبنانيين.

وتم خلال اللقاء التطرق الى الوضعين الاقليمي والدولي، لا سيما الوضع في الجنوب حيث اعرب الشيخ بن جاسم آل ثاني عن استعداد بلاده لمساعدة لبنان في هذا المجال مؤكداً دعمها الكامل للقضية اللبنانية.

كما تناول البحث موضوع الطاقة ومساهمة دولة قطر في حل مشكلة الكهرباء في لبنان، متحدثاً عن التوصل لمراحل متقدمة في المشاريع المتعلقة في هذا المجال، لافتاً الى انه سيتم وضع حلول متكاملة لأزمة الطاقة في لبنان سواء من خلال شركة قطر للطاقة، وهي شركة حكومية كما من خلال الشركات الخاصة ايضاً، متحدثاً عن مشروع الطاقة الاستراتيجي المهم الذي يربط بين لبنان وسوريا والعراق.

وبعد المحادثات الموسعة، عقد الرئيس عون ورئيس الوزراء القطري خلوة استكمل فيها البحث في المواضيع التي تهم البلدين.



تصريح رئيس الوزراء القطري اعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله رئيس القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، عن تقديره للدور الذي يلعبه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني والقيادة القطرية في السعي الدائم من اجل عودة الاستقرار إلى دول المنطقة من خلال تقريب وجهات النظر وازالة الاسباب التي تؤدي إلى التصعيد . وخلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووزير الدولة القطري الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وسفير قطر في الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، شكر الرئيس عون امير قطر والحكومة القطرية على الدعم الذي يلقاه لبنان في المجالات كافة ، متمنياً ان تواصل قطر مساعيها مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها في الجنوب وتطبيق اتفاق الاطار الذي تم التوصل اليه نتيجة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية . وجدد رئيس الجمهورية ادانته للاعتداءات التي تعرضت لها دول الخليج وآخرها الاعتداءات على المملكة العربية ، مؤكدا تضامن لبنان قيادة وشعبا مع الأشقاء في دول الخليج .وتطرق الرئيس عون إلى العلاقات القطرية، فجدد ترحيبه بأي تعاون بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما في مجال الطاقة التي سبق لقطر ان أبدت استعدادها للمساعدة في ايجاد حلول لازمة الكهرباء التي يعاني منها لبنان . وعرض الرئيس عون لما يتعرض له الجنوب من اعتداءات اسرائيلية متواصلة وما نتج عنها من ضحايا واصابات وتدمير للقرى والبلدات الجنوبية التي تحتلها .وحمّل الرئيس عون رئيس الوزراء القطري تحياته إلى أمير قطر وتمنياته له بدوام التوفيق ولدولة قطر بمزيد من الامان والاستقرار والتقدم، مؤكدا ان الشعب اللبناني لن ينسى ما قدمته قطر ولا تزال للشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي مر بها . وشكر رئيس مجلس الوزراء على زيارته إلى "التي تعبر عن محبة دولة قطر ودعمها وهي رسالة امل جديدة إلى اللبنانيين ."وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري قد نقل في بداية اللقاء تحيات امير قطر للرئيس عون ولشعب لبنان، متمنياً لرئيس الجمهورية كل التوفيق في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة، مشدداً على ان بلاده ستقف دائماً الى جانب لبنان، على امل ان يتم تجاوز هذه الظروف بالتضامن والتنسيق المشترك بين البلدين.وأكد رئيس الوزراء القطري ان هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة واستكمال الخطط التي وضعت لدعم لبنان وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة وتفعيل المبادرات المشتركة التي تعود بالنفع الى اللبنانيين.وتم خلال اللقاء التطرق الى الوضعين الاقليمي والدولي، لا سيما الوضع في الجنوب حيث اعرب الشيخ بن جاسم آل ثاني عن استعداد بلاده لمساعدة لبنان في هذا المجال مؤكداً دعمها الكامل للقضية اللبنانية.كما تناول البحث موضوع الطاقة ومساهمة دولة قطر في حل مشكلة الكهرباء في لبنان، متحدثاً عن التوصل لمراحل متقدمة في المشاريع المتعلقة في هذا المجال، لافتاً الى انه سيتم وضع حلول متكاملة لأزمة الطاقة في لبنان سواء من خلال شركة قطر للطاقة، وهي شركة حكومية كما من خلال الشركات الخاصة ايضاً، متحدثاً عن مشروع الطاقة الاستراتيجي المهم الذي يربط بين لبنان وسوريا والعراق.وبعد المحادثات الموسعة، عقد الرئيس عون ورئيس الوزراء القطري خلوة استكمل فيها البحث في المواضيع التي تهم البلدين.

وبعد اللقاء أدلى رئيس الوزراء القطري بالتصريح الآتي: "يسعدني ان أكون اليوم بين اهلنا واخواننا في بيروت كما بلقاء فخامة الرئيس ومعالي وزير الخارجية. وكانت لقاءات مثمرة، حيث تم التطرق الى الملف المهم بالنسبة لنا وهو ملف العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تنسيق وتفعيل المشاريع المشتركة بيننا والتي من شأنها ان تساهم في تحقيق امن واستقرار المنطقة وازدهارها في المستقبل إن شاء الله."

وتابع:" إن قطاع الطاقة يأتي في أولوية اهتمامات لبنان الشقيقة، ودولة قطر تسعى لتقديم حلول متكاملة في هذا المجال وستكون لنا اجتماعات مع رئيس الحكومة لاحقاً ليكون هناك تفعيل للمشاريع التي تم الاتفاق عليها. وتم ايضاً مناقشة الوضع الاقليمي والدولي، ولا سيما الوضع في جنوب لبنان وتصرفات الاحتلال الاسرائيلي تجاه لبنان. إن دولة قطر تدعم طبعاً لبنان في كل الخطوات التي يقوم بها وتدعم توجه الدولة اللبنانية، وأن يكون هناك انسحاب للجيش الاحتلال الاسرائيلي من الاراضي المحتلة وتسليم العهدة الى الجيش اللبناني الذي ستبقى دولة قطر داعمة له في إن شاء الله."

وزير الطاقة

وكان الرئيس عون استقبل وزير الطاقة والمياه جو صدي وعرض معه وضع الطاقة الكهربائية في البلاد والإجراءات المعتمدة لتقوية انتاج المعامل الكهربائية.

وزير الاتصالات

واطلع رئيس الجمهورية من وزير الاتصالات شارل الحاج على انطلاق مشروع الألياف الضوئية على مستوى لبنان، ضمن خطة إيصال الألياف إلى 700 ألف منزل خلال ثلاث سنوات. وقد بدأ التنفيذ في 9 مناطق، وينطلق في 16 منطقة إضافية نهاية العام، وصولاً إلى المدن الرئيسية كافة، ليكون 2027 عام الألياف الضوئية.

وفي موضوع الخليوي، أشار الوزير الحاج إلى أن تخفيف الازدحام ونشر نقاط اتصال 5G سيتحقق هذا العام، فيما سيتم توسيع 5G إلى المدن الرئيسية العام المقبل. كما تناول اللقاء ملف أوجيرو وليبان تيليكوم، مع التأكيد على الحرص على حقوق الموظفين ومكتسباتهم .وأبدى الرئيس عون دعمه لخطة الوزارة.

المطران خير الله والمونسنيور أبو كسم