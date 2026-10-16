تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سوريّ ينتحل صفة جابي كهرباء... هل وقعتم ضحيّة أعماله الإحتياليّة؟

Lebanon 24
16-10-2026 | 05:16
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سوريّ ينتحل صفة جابي كهرباء... هل وقعتم ضحيّة أعماله الإحتياليّة؟
سوريّ ينتحل صفة جابي كهرباء... هل وقعتم ضحيّة أعماله الإحتياليّة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالـــــي:


بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة التي قامت بها عناصر مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة، وبعد الرصد والمتابعة، تمكّنت عناصرها بتاريخ 11-10-2026 من توقيف المدعو:
Advertisement

و. و. (مواليد عام 1972، سوري)

وكان المذكور ينتحل صفة «جابي كهرباء»، ويستولي على أموال بعض ضحاياه لقاء تسليمهم إيصالات مزوّرة. كما كان يوهم أشخاصًا آخرين بأنّه مصاب بداء الصرع، أو ما كان يسمّيه «كهرباء في الرأس»، مبرزًا وصفة طبيّة مزوّرة، ويستولي منهم على مبالغ ماليّة.

كذلك، تبيّن أنّه أقدم على سرقة درّاجات آليّة في منطقتَي صيدا وجزّين.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب ممّن وقع ضحيّة أعماله وتعرّف إليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في حارة صيدا – تلّة مار الياس، أو الاتّصال على أحد الرقمين: 754308-07 / 729147-07، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
مواضيع ذات صلة
قوى الأمن أوقفت "الزوجين" بعدما ظهرا في فيديو... هل وقعتم ضحية أعمالهما؟
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:22:33 Lebanon 24 Lebanon 24
نفذ عمليات سرقة بطريقة احتياليّة… هل من وقع ضحيّة احتياله؟
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:22:33 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف 5 أشخاص في شبكة لترويج أدوية مغشوشة وانتحال صفة الطبيب فيليب سالم
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:22:33 Lebanon 24 Lebanon 24
صينيون ينتحلون صفة أطباء في مصر...إليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:22:33 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

شعبة العلاقات

مركز المفرزة

مار الياس

حارة صيدا

القضاء ا

القضاء

مار ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
Lebanon24
09:59 | 2026-10-18
Lebanon24
09:49 | 2026-10-18
Lebanon24
09:42 | 2026-10-18
Lebanon24
08:49 | 2026-10-18
Lebanon24
08:18 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24