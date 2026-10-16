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لبنان

رئيس وزراء قطر في السرايا... وهذا ما بحثه مع سلام

Lebanon 24
16-10-2026 | 06:30
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وصل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إلى السراي الكبير، حيث كان في استقباله في الباحة الخارجية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام.
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وأُقيمت مراسم الاستقبال الرسمية، وعزفت موسيقى قوى الأمن الداخلي النشيدين الوطنيين اللبناني والقطري، ثم استعرض الرئيسان ثلّة من سرية حرس رئاسة الحكومة.

بعد ذلك، صافح رئيس مجلس الوزراء القطري أعضاء الوفد اللبناني، وهم: نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ووزير الثقافة غسان سلامة، ووزير الطاقة والمياه جو صدي، ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، وعدد من المستشارين.

ثم صافح الرئيس سلام أعضاء الوفد القطري، وهم: وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي، وسفير دولة قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الخارجية عبد الله بن عبد السليطي، وعدد من المستشارين.
 
وبعد مراسم الاستقبال الرسمية في باحة السراي الكبير، عقد سلام اجتماعاً ثنائياً مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

وجاءت الزيارة لتعزّز علاقات التضامن الأخوية بين دولة قطر والجمهورية اللبنانية.

وتبادل الجانبان الرأي في سبل وقف الحرب في المنطقة وفي لبنان، وأكّدا احترام سيادة الدولتين الشقيقتين. وشكر الرئيس سلام دولة الشيخ محمد بن عبد الرحمن على دعم قطر للبنان في سعيه لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبسط سيطرة الدولة على أراضيها كافة.

وأعرب الرئيس سلام عن امتنان لبنان للمساعدات المستمرة التي تقدّمها قطر للجيش اللبناني ولعدد من المشاريع الصحية والاجتماعية.

وتناولت المحادثات بين الجانبين توفير إمدادات الغاز وتطوير البنية التحتية لإنتاج الكهرباء. وتباحث الجانبان في الإعداد لاتفاق بين حكومتي البلدين من شأنه أن يطلق الأعمال الهادفة إلى معالجة شاملة لمشكلة الطاقة في لبنان.

وجدّد الجانبان ثقتهما بمتانة العلاقات اللبنانية القطرية وديمومتها.

بعد ذلك، عُقد اجتماع موسّع بحضور أعضاء الوفدين اللبناني والقطري.

وضمّ الوفد اللبناني نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ووزير الثقافة غسان سلامة، ووزير الطاقة والمياه جو صدي، ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، وعدداً من المستشارين.

أما الوفد القطري، فضمّ وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي، وسفير دولة قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الخارجية عبد الله بن عبد السليطي، وعدداً من المستشارين.

وتلا الاجتماع الموسّع مأدبةُ غداء.
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