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لبنان

بري: الشكر لقطر حرصها الدائم على دعم سيادة لبنان وتحرير ارضه كاملة من الاحتلال الإسرائيلي

Lebanon 24
16-10-2026 | 07:27
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بري: الشكر لقطر حرصها الدائم على دعم سيادة لبنان وتحرير ارضه كاملة من الاحتلال الإسرائيلي
بري: الشكر لقطر حرصها الدائم على دعم سيادة لبنان وتحرير ارضه كاملة من الاحتلال الإسرائيلي photos 0
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استقبل رئيس مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني والوفد المرافق بحضور السفير القطري لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني والمستشار الاعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل اعتداءاتها على لبنان  اضافة الى العلاقات اللبنانية القطرية .
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الرئيس بري حمَل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني شكر وتقدير اللبنانيين لقطر وأميرها وقوفهما الدائم إلى جانب لبنان كل لبنان وجنوبه على وجه الخصوص ، وحرص قطر على دعم سيادة لبنان وتحرير ارضه كاملة من الاحتلال الإسرائيلي وعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم واستعدادها المؤازرة على تعافي لبنان وقطاعاته ، كما المساهمة في إعادة الاعمار .
الرئيس بري أكد التطابق في المواقف مع الوزير القطري حول أهمية تعزيز الوحدة الوطنية الداخلية ودعم المؤسسات لا سيما الأمنية منها وفي مقدمها الجيش اللبناني، باعتباره الضامن والحامي لهذه العناوين .
الرئيس بري استقبل أيضا سفير جمهورية مصر العربية الجديد في لبنان تميم هاني عبد المنعم خلاف في زيارة بروتوكولية،  بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان، الزيارة كانت أيضا مناسبة جرى خلالها عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .
السفير خلاف تحدث بعد الزيارة قائلا : تشرفت اليوم بمقابلة دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري في أول لقاء معه منذ تعييني سفيرًا لجمهورية مصر العربية لدى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وعقب تقديم أوراق اعتمادي بالأمس لفخامة الرئيس العماد جوزيف عون. 
 واضاف السفير خلاف : كان لقائي مع دولة الرئيس انعكاسًا واضحًا لمدى خصوصية العلاقات المصرية اللبنانية وعمق الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين ، وقد أكدت لدولة الرئيس على تطلعي للعمل على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة في القطاعات المختلفة ذات الأولوية . 
وتابع : أكدت على ثوابت الموقف المصري من التطورات في لبنان، وعلى دعم مصر الكامل للحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان، والتأكيد على رفضنا الكامل للمساس بوحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701. 
واضاف : كما تم التأكيد أيضًا على ضرورة تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، لتمكينه من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، والتاكيد على عدم المساس بوحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، وأغتنم هذه الفرصة  لتقديم الشكر لدولة الرئيس نبيه بري وأتطلع للعمل على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة. 
وختم : كما تناول اللقاء أيضًا مسألة التعافي الاقتصادي وإعادة الاعمار في لبنان وأكدت على الاستعداد الكامل للشركات المصرية والحكومة المصرية الوزارات والأجهزة والمؤسسات المختلفة لتقديم كافة أشكال الدعم للدولة اللبنانية خلال الفترة المقبلة في قطاعات الصحة والكهرباء والطاقة وإن شاء الله خلال الفترة المقبلة يكون هناك نشاط مكثف في العلاقات المصرية اللبنانية والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية.
كما تابع رئيس المجلس النيابي الاوضاع العامة لاسيما الامنية منها والمستجدات الميدانية وشؤون المؤسسة العسكرية خلال استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
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