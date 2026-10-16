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لبنان

البطريرك الراعي زار أديرة جبل أتوس في اليونان: لتعزيز التقارب المسكوني والسياحة الدينية مع لبنان

Lebanon 24
16-10-2026 | 07:40
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البطريرك الراعي زار أديرة جبل أتوس في اليونان: لتعزيز التقارب المسكوني والسياحة الدينية مع لبنان
البطريرك الراعي زار أديرة جبل أتوس في اليونان: لتعزيز التقارب المسكوني والسياحة الدينية مع لبنان photos 0
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وصل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي الى جبل أتوس، المحطة الثانية من زيارته الى اليونان، بعد مدينة تسالونيكي التي وصلها بعد ظهر الخميس، وجال في معالمها الدينية، ومنها انتقل الى جبل أتوس. وفي محلّة " دفنه" عند مدخل الجبل كان في استقباله الأب يعقوب سلمان اللبناني من دير رهبان " فاتو بادي"، والسيد غبريال عطية من دير مار جرجس، وممثّل دير سيمونوس بيتراس، الذي يستضيف البطريرك، ومن هناك الى مدينة كارياس، عاصمة الجبل، حيث كان في استقباله الأب يورغوس، رئيس أديار الجبل، وكان لقاء تعارف وتبادل هدايا تذكارية فجولة على كنائس العاصمة ومزاراتها.
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بعد ذلك انتقل البطريرك ومرافقوه الى دير "فاتو بادي" حيث كان لقاء مع رئيس الدير الأب افرام، الذي حضر خصيصاً للقاء البطريرك. وكانت جولة في المتحف وفي كنيسة الدير حيث الجداريات الدينية الغنية. وكان تبادل للهدايا التذكارية خلال لقاء تركز الحديث فيه على آفاق التعاون الثقافي والسياحي المتصل بالسياحة الدينية بين جبل أتوس ومعالم لبنان الدينية. وللمناسبة، أقام رئيس الدير الأب افرام مائدة محبة على شرف البطريرك الراعي. بعدها كانت المحطة الثالثة في دير سيمونوس بيتراس حيث استقبل رئيس الدير الأب اليشاع البطريرك الراعي والوفد. وكانت جولة في أرجاء الدير ومحيطه وسائر المزارات المحيطة به وفي متحفه الديني.



وقد رحّب الأب اليشاع بالبطريرك الراعي معتبراً زيارته "علامة أخوّة مسكونية مطلوبة تجعل جميع المؤمنين في مسار التقارب الأخوي". وقد أبدى البطريرك الراعي تقديره للحفاوة التي استقبل بها، داعياً الى "تكثيف زيارات الحج الديني ولقاءات التعارف والتقارب"، ووجه دعوات لرؤساء ومسؤولي الأديار لزيارة لبنان. 
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مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

بطرس الراعي

بشارة بطرس

الماروني

الراعي.

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