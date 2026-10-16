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لبنان

إنجاز جديد للجامعة اللبنانية

Lebanon 24
16-10-2026 | 07:50
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أظهرت نتائج تصنيف QS للجامعات العربية لعام 2027، الصادرة يوم الخميس 15 تشرين الأول 2026 عن مؤسسة Quacquarelli Symonds العالمية، استمرار الحضور المتميّز للجامعة اللبنانية على المستويين الوطني والعربي، وتحقيقها نتائج متقدمة في عدد من المؤشرات الأكاديمية والبحثية.
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فقد حلّت الجامعة اللبنانية في المرتبة الأولى لبنانياً في مؤشر نسبة أعضاء الهيئة التعليمية الحاصلين على شهادة الدكتوراه، والمرتبة الثانية لبنانياً في مؤشر السمعة الأكاديمية، بما يعكس المستوى العلمي لكفاءاتها التعليمية والمكانة التي تحظى بها في الأوساط الأكاديمية.



وعلى مستوى الترتيب العام، حافظت الجامعة اللبنانية على موقعها ضمن أفضل 25 جامعة عربية، مؤكدةً حضورها بين المؤسسات الجامعية المتقدمة في المنطقة.



كما حافظت الجامعة على حضورها ضمن أفضل عشرين جامعة عربية في مؤشري السمعة الأكاديمية وسمعة الخريجين لدى أصحاب العمل، في تأكيد لمكانتها العلمية والثقة بكفاءة خريجيها وقدراتهم المهنية.



وأظهرت النتائج أيضاً تحسّناً في عدد من المؤشرات المرتبطة بالمؤهلات العلمية للهيئة التعليمية، ونسبة الأساتذة إلى الطلاب، والانفتاح الأكاديمي الدولي، إلى جانب حضور الجامعة في مجالات التعاون العلمي والبحثي الدولي.



واعلنت الجامعة في بيان ان" هذه النتائج  تكتسب أهمية خاصة في ضوء الدور الوطني الذي تؤديه الجامعة اللبنانية، بصفتها الجامعة الرسمية الوحيدة في لبنان، وما تضطلع به من مسؤوليات أكاديمية وبحثية واجتماعية، مستندةً إلى كفاءاتها العلمية وطاقاتها البشرية ورسالتها الوطنية.



وتشكّل هذه النتائج حافزاً لمواصلة العمل على تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، وتطوير التعاون الأكاديمي الدولي، وترسيخ موقع الجامعة اللبنانية بوصفها صرحاً وطنياً رائداً في التعليم العالي، ومؤسسةً أكاديمية تسهم في إعداد الكفاءات وخدمة المجتمع اللبناني".
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