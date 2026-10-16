مجلس الخدمة المدنية يفتح باب الترشح لإختيار خبراء لعضوية لجنة الاستثمار في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

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أعلن ، فتح باب الترشح لإختيار خبراء لعضوية لجنة الاستثمار لدى ، تطبيقا لأحكام القانون رقم ۳۱۹ تاریخ ۲۰۲۳/۱۲/۲۲ ، المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، لا سيما المادة ٦٤ من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بموجب المادة الثامنة من القانون المذكور.وأوضح المجلس "ان هذه الخطوة، تأتي في إطار استكمال الإجراءات التنفيذية الرامية إلى وضع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية موضع التطبيق وتعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية في إدارة واستثمار أموال للضمان الاجتماعي، من خلال الاستعانة بخبرات متخصصة تتمتع بالكفاءة والمؤهلات العلمية والخبرة العملية اللازمة".أضاف :"تكتسب لجنة الاستثمار أهمية خاصة بالنظر إلى المسؤوليات المناطة بها، ولا سيما وضع سياسات توظيف أموال الصندوق، وإعداد الخطط الاستثمارية الاستراتيجية، وإرساء أطر إدارة المخاطر والحوكمة وتضارب المصالح، والإشراف على الإدارة التنفيذية للاستثمار، بما يضمن إدارة أموال الصندوق على أسس مهنية وشفافة ومستدامة ويحافظ على الغاية الاجتماعية التي خصصت لها".تتألف لجنة الاستثمار من ستة خبراء مستقلين مؤهلين، بالإضافة إلى ثلاثة خبراء ردفاء، يعينون بمرسوم يتخذ في ، بناء على اقتراح وزير العمل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفقا للأصول القانونية المعتمدة، ويتقاضى كل من الرئيس وأعضاء لجنة الاستثمار تعويضاً مقطوعا عن الحضور الفعلي لكل اجتماع لقاء قيامه بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليه، يحدد مقداره والحد للمبالغ التي يجوز لكل منهم تقاضيها في الشهر الواحد، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزير العمل ووزير المالية، على أن تكون التعويضات تنافسية ومتوافقة مع التعويضات الرائجة في سوق العمل للمراكز أو الوظائف المماثلة.وفي هذا السياق، يدعو المدنية اللبنانيين واللبنانيات من أصحاب الاختصاص والكفاءة والخبرة، المقيمين في والخارج، لا سيما المتخصصين في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول والأسواق المالية والعلوم المالية والاقتصادية وسائر المجالات ذات الصلة، إلى الاطلاع على الإعلان والتقدم بطلبات ترشيحهم عبر تعبئة الإستمارة المخصصة لذلك على الصفحة الإلكترونية "المراكز القيادية" على الموقع الرسمي لمجلس الخدمة المدنية https://portal.csb.gov.lb/ar/FirstCategory/Default وملء "بيان المستندات والخبرة والتعهد"، وتوقيع صفحاته كافة، وتحميل البيان الأنف الذكروالمستندات المطلوبة لإثبات استيفاء الشروط العامة والشروط الخاصة على الصفحة المذكورة، وذلك خلال الفترة الممتدة من ٢٠٢٦/١٠/١٩ ولغاية ۲۰۲۷/۱/۳۱ ضمناً.ويدعو المجلس أصحاب الاختصاص والخيرة إلى اغتنام هذه الفرصة للمساهمة في تطوير إدارة استثمار أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعزيز فعالية حوكمتها، بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في حماية الحقوق الاجتماعية للمضمونين.وللاطلاع على النص الكامل للإعلان، والشروط المطلوبة والمستندات الواجب إرفاقها، وتقديم طلبات الترشيح، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الخدمة المدنية عبر الرابط التالي: https://portal.csb.gov.lb/ar/FirstCategory/Default