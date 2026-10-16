تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد توقيف عامل "دليفري" ومُداهمة شقة... هذا ما ضبطته الجمارك (صور)

Lebanon 24
16-10-2026 | 07:57
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد توقيف عامل دليفري ومُداهمة شقة... هذا ما ضبطته الجمارك (صور)
بعد توقيف عامل دليفري ومُداهمة شقة... هذا ما ضبطته الجمارك (صور) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 
أعلنت المديرية العامة للجمارك أنّ قوة من شعبة البحث عن التهريب أوقفت، عقب عملية رصد ومتابعة دقيقة، عامل توصيل (دليفري) بحوزته كمية من مادة البوتوكس. وأفضت التحقيقات إلى معلومات قادت إلى مداهمة شقة سكنية في منطقة الشويفات، عُثر بداخلها على كميات كبيرة من البوتوكس والفيلر المهرّب، من دون مستندات تثبت نظامية إدخالها إلى الأراضي اللبنانية.
Advertisement

وقد جرى ضبط المستحضرات، واقتيد صاحبها إلى المركز المختص لإجراء المقتضى القانوني.

وأشارت المديرية إلى أنّ غياب المستندات التي تتيح التحقّق من مصدر هذه المستحضرات ومواصفاتها يثير الشكوك حول تركيبتها ومدى مطابقتها لشروط الجودة والسلامة، فضلاً عن ظروف نقلها وتخزينها، وما قد يترتّب على استخدامها من مخاطر على صحة المواطنين.

وشدّدت على مواصلة ملاحقة تهريب كل انواع الادوية والمستحضرات الطبية وتلك المستخدمة في الإجراءات التجميلية، داعيةً المواطنين إلى عدم الانجرار وراء العروض المغرية تجنباً لتعرضهم لأي ضرر، كم وتدعوهم الى التأكد قبل الاستخدام من مصدر هذه المنتجات وسلامتها ونظامية دخولها إلى الأراضي اللبنانية،تفادياً  للخطر، والإبلاغ عن أي نشاط يُشتبه بارتباطه بتهريب هذه المواد أو تخزينها وتوزيعها بصورة غير قانونية.
 
 
مواضيع ذات صلة
مُداهمة شقة... وضبط "بوتوكس" و"فيلر" وأدوية تنحيف مهربة
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:25:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مداهمة في الزاهرية.. وتوقيف والد مطلوب
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:25:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مداهمات للجمارك في طرابلس وزغرتا.. وهذا ما ضُبط
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:25:06 Lebanon 24 Lebanon 24
في الشوف... الجمارك داهمت مستودعاً وضبطت حمولة 3 كونتينرات من مواد مهربة
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:25:06 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للجمارك

أعلنت المديرية العامة

المديرية العامة

منطقة الشويفات

مديرية ال

اللبنانية

الشويفات

البوتوكس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
Lebanon24
09:59 | 2026-10-18
Lebanon24
09:49 | 2026-10-18
Lebanon24
09:42 | 2026-10-18
Lebanon24
08:49 | 2026-10-18
Lebanon24
08:18 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24