الخطيب: الحكومة لم تحقق شيئا سوى الزيارات للجنوب

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نبه المجلس الإسلامي الأعلى العلامة الشيخ ، في خطبة الجمعة في مقر المجلس - طريق ،" من الضغوط الأميركية على ومحاولات جر السلطة إلى الصدام مع بحجج وذرائع شتى، ما يهدد الوحدة الداخلية والسلم الأهلي في البلاد".ودعا السلطة إلى "مغادرة نهجها السياسي والإرتداد إلى الداخل والإهتمام بالشؤون المعيشية للناس على مختلف المستويات".وتحدث العلامة عن الواقع الحكومي اللبناني، ورأى "ان الحكومة لم تحقق شيئا سوى الزيارات للجنوب، وهي زيارات بلا فائدة ، فيما الاهتمام بضبط شاحنة متفجرات للمقاومة، ومنع المقاومة من تقديم المساعدات للناس، حيثما تقصر السلطة في هذا المجال".وقال العلامة الخطيب: "نحن واثقون ان لن يقع في هذا الفخ. ونعتقد أن الخطوة التي قامت بها المقاومة لجهة الإيواء من شأنها أن تخفف من الأعباء المعيشية لشريحة واسعة من أهلنا. لكن علينا بالدرجة الأولى أن نحافظ على وحدتنا الداخلية في وقت يسعى فيه الأعداء في الخارج والبعض في الداخل، إلى بث روح الفتنة والتفرقة في صفوفنا، وهو ما نعمل ليل نهار للحؤول دونه، سواء في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وفي قيادتي حركة "أمل" و" ".