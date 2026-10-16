حزب الله ينفي أي علاقة له بمستودع غاليري سمعان... هذا ما قاله

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في بيان توضيحي بشأن حادثة غاليري سمعان، نفى أي علاقة له بالمستودع المذكور أو محتوياته، موضحًا ملابسات المداهمة الأمنية، ومؤكدًا ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية ومواصلة دعم إجراءات وسلامة المواطنين.وقال حزب الله في بيان صادر عن العلاقات الإعلامية له:"توضيحًا للملابسات المحيطة بالحادثة التي وقعت في منطقة غاليري سمعان، وما رافقها من تداول ومعلومات مضلّلة في بعض ، يهمّ العلاقات الإعلامية في حزب الله أن توضح أن ما جرى يعود إلى قيام دورية من القوى الأمنية بمداهمة في منطقة ذات حساسية أمنية، دون اعتماد الآلية المتفق عليها بين حزب الله والجهات الأمنية، والتي تراعي حساسية الوضع الأمني في الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظلّ استمرار التهديدات والمخاطر الأمنية ، وما تفرضه من محاذير يدركها الطرفان ويحرصان على التعامل معها بمسؤولية".وقال"بعد إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المختصة والمرجعيات القانونية وجلاء الملابسات، استكملت الدورية عملها بصورة طبيعية وبكل هدوء، لتنفيذ الاستنابة الصادرة عن النائب العام التمييزي، بناءً على إحالة من العامة ركان نصرالدين، وعند وصول كانت الأمور قد عادت إلى طبيعتها".وأكدت العلاقات الإعلامية في حزب الله أن "الحزب لا تربطه أي علاقة بموضوع المستودع المذكور أو محتوياته، لا من قريب ولا من بعيد، وهو حريص على صحة المواطنين وسلامتهم ودعم إجراءات وزارة الصحة، كما هو حريص على قيام القوى الأمنية بمهامها ودورها الطبيعي".