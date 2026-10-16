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لبنان

عصر اليوم... لقاءات في السراي وبحث في الشؤون السياسية والحياتية

Lebanon 24
16-10-2026 | 13:04
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عصر اليوم... لقاءات في السراي وبحث في الشؤون السياسية والحياتية
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الكبير، بعد ظهر اليوم، السفير المصري الجديد لدى لبنان تميم خلاف، في زيارة بروتوكولية.
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كما استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الكبير، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط (الميدل إيست) محمد الحوت.
 
 
إلى ذلك، استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الكبير، بعد ظهر اليوم، محافظ النبطية المعيّن الدكتور محمد هزيمة.

وخلال اللقاء، أعرب هزيمة عن شكره للرئيس سلام على دعمه وثقته، مؤكداً أن العمل على تفعيل الإدارات الرسمية ومتابعة الملفات الإنمائية والخدماتية سيبدأ فور تسلّمه مهامه رسمياً، ترجمةً لالتزام الحكومة بإعادة إطلاق الدورة الإدارية في جميع أنحاء المحافظة وضمان انتظام عمل مؤسسات الدولة في خدمة المواطنين.
 
 
 
سياسياً، استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، النائب ألان عون، وبحث معه آخر التطورات، ولا سيما الحرب والمفاوضات الجارية، والاتصالات المتعلقة بإيجاد بديل لقوات "اليونيفيل".

وأوضح عون، عقب اللقاء، أن البحث تناول أيضاً أزمة الكهرباء والحلول المطروحة لمعالجتها، مشيراً إلى أنه ناقش مع سلام أفكاراً سبق أن طرحها على وزير الطاقة، بهدف اعتماد إجراءات سريعة تخفف الأعباء عن المواطنين خلال المرحلة الانتقالية.

ولفت إلى إمكان تنفيذ حلول جزئية ولا مركزية بوتيرة أسرع، نظراً إلى سهولة تطبيقها من الناحيتين الإجرائية والقانونية، بالتوازي مع العمل على المعالجات المركزية الشاملة لقطاع الكهرباء.

وأشار عون إلى أن زيارة رئيس الوزراء القطري قد تسهم في بلورة الحلول الكبرى لأزمة الكهرباء، مؤكداً ضرورة المضي في الإجراءات اللامركزية لتخفيف معاناة المواطنين إلى حين إنجاز الحلول الأساسية.
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