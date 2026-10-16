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لبنان

في أكثر من منطقة... الجيش يوقف 56 شخصاً ويضبط أسلحة ومخدرات

Lebanon 24
16-10-2026 | 13:11
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في أكثر من منطقة... الجيش يوقف 56 شخصاً ويضبط أسلحة ومخدرات
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
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نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية واسعة في مختلف المناطق اللبنانية، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وأوقفت بنتيجتها 15 مواطنًا و41 سوريًّا وفقًا لما يلي:
• توقيف المواطنيِن (ع.ح.) و(ر.ع.) و(م.ز.) و(ح.ز.) و(م.ح.) و(ح.ز.) و(ه.د.) كونهم مطلوبين بعدة مذكرات توقيف، والمواطنَين (ع.ز.) و(ع.إ) لحيازتهما أسلحة وذخائر حربية، جميعهم في منطقة برج البراجنة – بيروت.
• توقيف المواطنين (م.ا.) و(ف.ظ.) و(خ.ح.) في بلدات: عين الذهبعكار، قب الياس- زحلة، السماقية – عكار، لإطلاقهم النار، وضبطت أسلحة وذخائر حربية في حوزتهم.
• توقيف المواطنَين (ا.ح.) و(ك.ق.) عند حاجز المدفون - البترون لحيازتهما مسدسَين حربيَّين.
• دهم مخيمات للنازحين السوريين في بلدة قب الياس – زحلة وفي منطقة مشاريع القاع - بعلبك وتوقيف 9 سوريين لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.
• توقيف 32 سوريًّا  عند حاجزَي الحصن - عرسال وشدرا – عكار وفي منطقتَي العوينات ووادي خالد- عكار لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
وبعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، دهمت وحدة من الجيش أماكن ينشط فيها مروّجو المخدرات
في طرابلس، وضبطت كمية من المواد المخدرة.
كما أوقفت المواطن (خ.ح.) في بلدة مراح السراج – المنية الضنية لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كمية كبيرة منها. 
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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