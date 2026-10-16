في أكثر من منطقة... الجيش يوقف 56 شخصاً ويضبط أسلحة ومخدرات

صدر عن قيادة الجيش
- مديرية التوجيه
البيان الآتي:
نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية واسعة في مختلف المناطق اللبنانية
، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وأوقفت بنتيجتها 15 مواطنًا و41 سوريًّا وفقًا لما يلي:
• توقيف المواطنيِن (ع.ح.) و(ر.ع.) و(م.ز.) و(ح.ز.) و(م.ح.) و(ح.ز.) و(ه.د.) كونهم مطلوبين بعدة مذكرات توقيف، والمواطنَين (ع.ز.) و(ع.إ) لحيازتهما أسلحة وذخائر حربية، جميعهم في منطقة برج البراجنة – بيروت
.
• توقيف المواطنين (م.ا.) و(ف.ظ.) و(خ.ح.) في بلدات: عين الذهب
– عكار
، قب الياس- زحلة
، السماقية – عكار، لإطلاقهم النار، وضبطت أسلحة وذخائر حربية في حوزتهم.
• توقيف المواطنَين (ا.ح.) و(ك.ق.) عند حاجز المدفون - البترون لحيازتهما مسدسَين حربيَّين.
• دهم مخيمات للنازحين السوريين في بلدة قب الياس – زحلة وفي منطقة مشاريع القاع - بعلبك
وتوقيف 9 سوريين لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.
• توقيف 32 سوريًّا عند حاجزَي الحصن - عرسال
وشدرا – عكار وفي منطقتَي العوينات ووادي خالد- عكار لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
وبعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، دهمت وحدة من الجيش أماكن ينشط فيها مروّجو المخدرات
في طرابلس
، وضبطت كمية من المواد المخدرة.
كما أوقفت المواطن (خ.ح.) في بلدة مراح السراج – المنية الضنية لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كمية كبيرة منها.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء
المختص.