في أكثر من منطقة... الجيش يوقف 56 شخصاً ويضبط أسلحة ومخدرات

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صدر عن - البيان الآتي:نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية واسعة في مختلف المناطق ، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وأوقفت بنتيجتها 15 مواطنًا و41 سوريًّا وفقًا لما يلي:• توقيف المواطنيِن (ع.ح.) و(ر.ع.) و(م.ز.) و(ح.ز.) و(م.ح.) و(ح.ز.) و(ه.د.) كونهم مطلوبين بعدة مذكرات توقيف، والمواطنَين (ع.ز.) و(ع.إ) لحيازتهما أسلحة وذخائر حربية، جميعهم في منطقة برج البراجنة – .• توقيف المواطنين (م.ا.) و(ف.ظ.) و(خ.ح.) في بلدات: عين – ، قب الياس- ، السماقية – عكار، لإطلاقهم النار، وضبطت أسلحة وذخائر حربية في حوزتهم.• توقيف المواطنَين (ا.ح.) و(ك.ق.) عند حاجز المدفون - البترون لحيازتهما مسدسَين حربيَّين.• دهم مخيمات للنازحين السوريين في بلدة قب الياس – زحلة وفي منطقة مشاريع القاع - وتوقيف 9 سوريين لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.• توقيف 32 سوريًّا عند حاجزَي الحصن - وشدرا – عكار وفي منطقتَي العوينات ووادي خالد- عكار لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.وبعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، دهمت وحدة من الجيش أماكن ينشط فيها مروّجو المخدراتفي ، وضبطت كمية من المواد المخدرة.كما أوقفت المواطن (خ.ح.) في بلدة مراح السراج – المنية الضنية لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كمية كبيرة منها.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.