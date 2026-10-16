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لبنان

"إما التعليم أو التصعيد".. تحذير من الأساتذة المتعاقدين

Lebanon 24
16-10-2026 | 14:15
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إما التعليم أو التصعيد.. تحذير من الأساتذة المتعاقدين
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لوّحت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي (CTLP) بتنفيذ تحركات احتجاجية الإثنين المقبل، في حال عدم صدور قرار يسمح بعودة الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم والعاملين على صناديق المدارس إلى التدريس، وفق الحاجات الفعلية للمؤسسات التعليمية.
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وأشارت الرابطة، في بيان، إلى أنه بعد مرور شهر على انطلاق العام الدراسي، أدى وقف عمل نحو 3500 معلم إلى إقفال عدد من المدارس الرسمية وتعطّل أخرى، وإغلاق نصف الصفوف، ما وضع آلاف الطلاب والأساتذة خارج العملية التعليمية.

وأوضحت أنها نفذت اعتصاماً أمام وزارة التربية وتحركات احتجاجية بالتعاون مع لجان الأهالي، كما تقدمت بشكوى إلى المفتشية التربوية العامة للتحقيق في تداعيات قرار وزيرة التربية.

وكشفت رئيسة الرابطة نسرين شاهين أنها تبلغت عبر وسطاء أن منظمة "اليونيسف" لم تطلب وقف تمويل أجور الأساتذة المستعان بهم، ولم توصِ بالتخلي عنهم، بل علمت بالقرار من وسائل الإعلام.

وأضافت أن "اليونيسف" قدمت لوزارة التربية العام الماضي تمويلاً بقيمة 50 مليون دولار، فيما حصلت المدارس الرسمية على 40 دولاراً عن كل طالب لبناني و80 دولاراً عن كل طالب سوري، مشيرة إلى وجود تحديات مالية هذا العام.

ولفتت الرابطة إلى أن الاتصالات الجارية تتجه نحو إيجاد مخرج يسمح بعودة الأساتذة إلى المدارس صباح الإثنين، وفق حاجاتها الفعلية.

وأكدت أنها ستنتظر حتى مساء الأحد صدور القرار الموعود، محذرة من تنفيذ تحرك احتجاجي الإثنين في حال عدم صدوره، على أن يُعلن عن مكانه وتوقيته مساء الأحد.

وختمت بالتأكيد: "الإثنين صباحاً، إما ينتظم التعليم في المدارس الرسمية، وإما ستشهدون تحركات احتجاجية بالتعاون مع لجان الأهالي".
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