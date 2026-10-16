باسيل يرد على أنباء صدور حكم قضائي ضده في أميركا

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نفى لرئيس " "، ، صحة ما تداولته بعض بشأن صدور حكم قضائي ضده عن محاكم ولاية فلوريدا الأميركية، في القضية المرفوعة من لارا منصور وإيلي .وأوضح المكتب، في بيان، أن المحاكم الأميركية سبق أن ردّت الدعوى شكلاً لعدم اختصاصها بالنظر في النزاع، بموجب قرار صادر في 27 آذار 2023.وأكد انتفاء أي صلة له بالوقائع موضوع الملف القضائي، وعدم وجود أي علاقة تربطه بالمعنيين، مشيراً إلى أن الوقائع نفسها سبق أن حُسمت أمام اللبناني لمصلحته، بموجب حكم قضائي نهائي قضى بإدانة لارا منصور وإيلي سماحة، وفق ما جاء في البيان.واعتبر أن عرض الوقائع القضائية بصورة انتقائية أو مجتزأة، وتجاهل الأحكام والقرارات الصادرة عن المراجع المختصة، لا يغيّران من الحقيقة القانونية أو الحقوق الثابتة بموجب الأحكام القضائية.وختم المكتب الإعلامي بالتأكيد على رفض باسيل أي محاولة لزجّ اسمه في وقائع لا علاقة له بها، مع احتفاظه بكامل حقوقه في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يثبت تعرّضه لحقوقه أو إساءته إلى سمعته.