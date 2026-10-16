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لبنان

باسيل يرد على أنباء صدور حكم قضائي ضده في أميركا

Lebanon 24
16-10-2026 | 15:14
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نفى المكتب الإعلامي لرئيس "التيار الوطني الحرالنائب جبران باسيل، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن صدور حكم قضائي ضده عن محاكم ولاية فلوريدا الأميركية، في القضية المرفوعة من لارا منصور وإيلي سماحة.
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وأوضح المكتب، في بيان، أن المحاكم الأميركية سبق أن ردّت الدعوى شكلاً لعدم اختصاصها بالنظر في النزاع، بموجب قرار صادر في 27 آذار 2023.

وأكد باسيل انتفاء أي صلة له بالوقائع موضوع الملف القضائي، وعدم وجود أي علاقة تربطه بالمعنيين، مشيراً إلى أن الوقائع نفسها سبق أن حُسمت أمام القضاء اللبناني لمصلحته، بموجب حكم قضائي نهائي قضى بإدانة لارا منصور وإيلي سماحة، وفق ما جاء في البيان.

واعتبر أن عرض الوقائع القضائية بصورة انتقائية أو مجتزأة، وتجاهل الأحكام والقرارات الصادرة عن المراجع المختصة، لا يغيّران من الحقيقة القانونية أو الحقوق الثابتة بموجب الأحكام القضائية.

وختم المكتب الإعلامي بالتأكيد على رفض باسيل أي محاولة لزجّ اسمه في وقائع لا علاقة له بها، مع احتفاظه بكامل حقوقه في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يثبت تعرّضه لحقوقه أو إساءته إلى سمعته.
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