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لبنان

الجامعة الأميركية في بيروت أجرت انتخاباتها الطالبية بمشاركة 255 مرشحاً

Lebanon 24
16-10-2026 | 15:24
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الجامعة الأميركية في بيروت أجرت انتخاباتها الطالبية بمشاركة 255 مرشحاً
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أعلنت الجامعة الأميركية في بيروت إجراء انتخاباتها الطالبية للعام الدراسي 2026-2027، الجمعة 16 تشرين الأول، بمشاركة 255 مرشحاً، في ارتفاع عن العام الماضي الذي شهد ترشح 233 طالباً.
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وأوضحت الجامعة، في بيان، أن 57 مرشحاً تنافسوا على مقاعد اللجنة التمثيلية للطلاب والأساتذة، فيما خاض 198 مرشحاً الانتخابات للفوز بمقاعد اللجان الطلابية التمثيلية.

وأُجريت عملية الاقتراع إلكترونياً عبر منصة الجامعة، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر، وأُعلنت النتائج عند السادسة مساءً، بعد أيام من الحملات الانتخابية والمناظرات التي نُظمت داخل الحرم الجامعي بين 12 و14 تشرين الأول.

وأشاد رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري بمشاركة الطلاب وسلوكهم خلال الانتخابات، مشيراً إلى تسجيل عدد قياسي من الطلاب للمشاركة في التصويت، ومؤكداً أن النتائج أفرزت ممثلين يحملون آراء متنوعة وينتمون إلى خلفيات مختلفة.

من جهتها، أكدت عميدة شؤون الطلاب نائلة العقل أن الانتخابات شهدت نقاشات معمقة ومشاركة طلابية مسؤولة، معتبرة أن هذه التجربة تسهم في تنمية المهارات القيادية وتعزيز المواطنة.

وأشار البيان إلى أن الجامعة نظمت أنشطة ومناظرات تناولت البرامج الانتخابية وأولويات الطلاب، إلى جانب ورشة بعنوان "المواطنة خارج الصف الدراسي"، بهدف تعزيز المشاركة المدنية.

ومن المقرر أن تنظم الجامعة لقاءً تعريفياً للطلاب الفائزين بمقاعد اللجنة التمثيلية للطلاب والأساتذة في 21 تشرين الأول، تمهيداً لتولي مسؤولياتهم، على أن تُجرى انتخابات الهيئة الإدارية للجنة في 28 تشرين الأول.
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