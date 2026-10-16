بعد ضبط أدوية في السوق.. توضيح من وزير الصحة

Advertisement

أوضحت أن الإجراءات التي اتخذتها بشأن ضبط أدوية في السوق جاءت بناءً على إحالة وكتاب من ركان ، عقب تحقيق داخلي أجرته الوزارة.وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن التحقيق أظهر أن الأدوية التي حجزتها القوى الأمنية بإشارة من التمييزي، سبق أن صدر قرار وزاري بشطبها لعدم استيفائها الشروط المطلوبة لاستخدامها وتداولها في السوق اللبنانية.وأعلن ناصر الدين أنه بصدد اتخاذ قرار لإعادة دراسة وتقييم جميع الأدوية المماثلة حيوياً "بيوسيميلر" (Biosimilar) الموجودة في السوق اللبنانية، ومراجعة ملفاتها للتأكد من مطابقتها للمعايير والشروط المعتمدة وفق أحدث قواعد ، حفاظاً على سلامة المرضى وضمان حصولهم على أدوية آمنة وفعّالة.وشددت الوزارة على أن معالجتها لهذا الملف تستند إلى أسس علمية وقانونية بعيداً عن الاعتبارات السياسية، داعية إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وتجنب الادعاءات غير العلمية.وأكدت استمرار التنسيق مع الأجهزة القضائية والأمنية بما يحفظ الصحة العامة ومصلحة المواطنين.