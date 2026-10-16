تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

موسم جيد للزيتون هذا العام.. ارتفاع المحروقات والحرب ترفع من سعره

Lebanon 24
16-10-2026 | 22:55
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
موسم جيد للزيتون هذا العام.. ارتفاع المحروقات والحرب ترفع من سعره
موسم جيد للزيتون هذا العام.. ارتفاع المحروقات والحرب ترفع من سعره photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت رؤى قاسم في "الاخبار": على الرغم من الظروف المناخية الملائمة التي أدّت إلى «حمل جيد» لأشجار الزيتون في معظم المناطق هذا الموسم، باستثناء المناطق الساحلية، بقي الإنتاج، سواء لناحية كمية الزيت أو مبيعات الزيتون، وحتى هامش الربح للمزارعين، دون المستويات المرجوّة، دفع التوتر الأمني المستمر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية العديد من المزارعين، وتحديداً في الجنوب، إلى «التبكير» في القطاف، ما أدّى إلى انخفاض نسبة الزيت في الثمار، قبل أن تبدأ بالتحسّن تدريجياً، خصوصاً مع هطول الأمطار مبكراً، في أيلول ومع بداية الشهر الجاري.
Advertisement
كذلك، حال العدوان الإسرائيلي، الذي امتدّ من شباط إلى حزيران، دون تمكّن المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في معظم مناطق الجنوب، وحتى في البقاع الغربي، ما حال دون تطبيق البرنامج الزراعي المعتاد، وهذا يؤثّر حتماً في الإنتاج، يقول المهندس الزراعي حسين حطيط.
جنوباً، يتحمّل المزارع أيضاً كلفة اقتصادية مُضاعفة، إذ تُراوِح كلفة اليد العاملة اليومية بين 25 و30 دولاراً، وخصوصاً في القرى المُحاذية للمناطق المحتلة، فيما تنخفض في البقاع والشمال إلى ما بين 20 و25 دولاراً، لقاء دوام القطاف المتعارف عليه، الممتد من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عصراً، مع الإشارة إلى أن كلفة يد المرأة العاملة في هذا المجال تختلف عن كلفة يد الرجل العامل.
وهنا، يشير حطيط إلى أنه يمكن للعائلات خفض كلفة الإنتاج عبر الاستفادة من وسائل جديدة في عملية القطاف، وتقليل الاعتماد على اليد العاملة المُستأجرة، ما يوسّع هامش الربح من بيع الكميات التي تزيد على احتياجاتها المنزلية.

في المقابل، أرخى ارتفاع أسعار المحروقات بظلاله على مختلف المناطق اللبنانية، إذ زادت كلفة نقل الزيتون من البستان إلى المعصرة، كما ارتفعت كلفة العصر، لأن المعاصر تعتمد أساساً على المولّدات الكهربائية التي تعمل بالديزل. فعلى سبيل المثال، حُدّدت كلفة عصر طن من الزيتون في البقاع الغربي بـ200 دولار، أي ما يعادل نحو 14 دولاراً للتنكة الواحدة من الزيت، فيما ارتفعت الكلفة في مناطق أخرى إلى 20 أو 25 دولاراً للتنكة الواحدة.
وبسبب تضاعف الكلفة على المزارعين، ارتفع سعر «التنكة» على المُستهلِك. فمثلاً، تراوح قيمة «تنكة» زيت الزيتون البكر الممتاز بين 170 دولاراً و200 دولار اليوم، علماً أنّ سعر «التنكة» عام 2025 كان يقارب 150 دولاراً، بحسب حطيط، الذي يشير إلى أن ارتفاع أسعار زيت الزيتون ظاهرة عالمية. ففي أوروبا، على سبيل المثال، ارتفعت أسعار زيت الزيتون بصورة كبيرة، وأصبح المستهلكون يواجهون كلفة أعلى لشراء «القنينة».
أمّا على الصعيد المحلي، فعلى الرغم من خسارة مساحات واسعة من بساتين الزيتون، يتمسّك حطيط بتقييم الموسم بأنه «جيد إلى متوسط»، إذ يُفترض أن يكون الإنتاج كافياً لتغطية الاستهلاك المحلي. لكنه يستدرك أن لبنان يصدّر زيت الزيتون أيضاً إلى عدد كبير من الدول، وإن كانت الكميات متفاوتة، ويجري جزء من هذا التصدير عبر مبادرات أغلبها فردية، ليصل إلى نحو 85 دولة.
وقد يؤثّر التصدير في الكميات المُتاحة في السوق المحلية، ما لم يُعوَّض ذلك بزيت مُستورد، الأمر الذي يستدعي التأكد من مصدر الزيت المعروض في السوق، وعدم تسويقه على أنه لبناني إذا كان مُستورداً.
مواضيع ذات صلة
بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.. قطاعٌ يُعاني
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:33:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع أسعار المحروقات يغيّر سلوك اللبنانيين: البنزين يتراجع والمازوت يُشترى "بالقطعة"
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:33:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:33:05 Lebanon 24 Lebanon 24
البنزين والمازوت يحلقان.. ارتفاع كبير في أسعار المحروقات
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:33:05 Lebanon 24 Lebanon 24

البقاع الغربي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

الزيتون

أوروبا

البقاع

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
Lebanon24
09:59 | 2026-10-18
Lebanon24
09:49 | 2026-10-18
Lebanon24
09:42 | 2026-10-18
Lebanon24
08:49 | 2026-10-18
Lebanon24
08:18 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24