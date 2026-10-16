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لبنان

"اليونيفيل": لن ننسحب بين ليلة وضحاها

Lebanon 24
16-10-2026 | 23:20
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مع اقتراب موعد انسحاب قوات حفظ السلام "اليونيفيل" من جنوب لبنان في 31 كانون الأول 2026، تتزايد التساؤلات حول مستقبل الوضع الأمني في المنطقة، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتعثر استكمال انتشار الجيش .وفي أحدث التطورات، أقرّ الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي لمدة أولية من 3 سنوات، في خطوة رحّب بها رئيس الجمهورية جوزاف عون. إلا أن البعثة الجديدة لن تكون بديلا عن القوات الأممية، ما يبقي مسألة تأمين مرحلة ما بعد "اليونيفيل" وسدّ أي فراغ أمني محتمل موضع تساؤل.
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وفي حديث لـ"نداء الوطن"، أوضح قائد القطاع الغربي في قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل"، وقائد القوة الإيطالية المشتركة في لبنان، العميد أندريا برتاتزو، أن الالتزام سيستمر حتى اليوم الأخير من ولاية "اليونيفيل"، مشيرًا إلى أن الولاية ستمتد حتى 31 كانون الأول 2026، على أن تبدأ عملية تقليص القوات اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2027، كما هو معلوم، مع بقاء "القوات" في لبنان لمدة شهر إضافي. وقال برتاتزو إن الأمر "مجرّد تغيير يهدف إلى تحسين الأداء"، موضحًا أن تغيير الراية لا يعني الاختفاء من الجنوب بين ليلة وضحاها، بل إن عملية الانسحاب ستكون معقّدة، سواء بالنسبة إلى لبنان وما يجري فيه، أو بالنسبة إلى القوات نفسها، نظرًا إلى التعقيدات اللوجستية وحركة نقل المعدات والإمدادات، من الشرق إلى الغرب، وما يتطلّبه ذلك من ترتيبات ميدانية.
وشدّد على أن قوات "اليونيفيل" ستواصل أداء مهمّاتها حتى اليوم الأخير من الولاية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون معقّدة، في ظل حساسية الوضع في الجنوب وما يفرضه من تحدّيات.
أما في ما يتعلّق بالدور الذي قد تؤديه "قوة أوروبية" بعد انتهاء ولاية "اليونيفيل"، فأوضح برتاتزو أنه يستند في هذا الشأن إلى ما يقرأه في الصحف عن وجود اهتمام بهذا الموضوع، مشيرًا إلى أن القوة الأوروبية، وفقًا لما اطّلع عليه، لن تؤدي الدور نفسه الذي تضطلع به "اليونيفيل"، بل إن الحديث يدور عن تعاون أوثق مع الجيش اللبناني، والسكان، والسلطات المحلية، والدولة، على أن تكون القوة متمركزة في بيروت. وأضاف أن مساعدة القوات الأمنية اللبنانية عسكريًا هي من المهمّات الحالية لـ "اليونيفيل"، وأن هذا الدور سيستمر.
وقالت رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، أليساندرا فيتزر، إن الأولوية تكمن في العمل المشترك للحفاظ على إمكانية الوصول إلى المجتمعات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية غير المشروطة، ودعم السكان في إعادة بناء حياتهم.  
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