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لبنان

أيوب في كندا للمشاركة في المؤتمر الثامن للقوات اللبنانية

Lebanon 24
17-10-2026 | 00:20
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أيوب في كندا للمشاركة في المؤتمر الثامن للقوات اللبنانية
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وصلت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غادة أيوب إلى كندا، يرافقها الأمين العام لحزب القوات اللبنانية إميل مكرزل، والأمين العام المساعد لشؤون الانتشار النائب السابق عماد واكيم، للمشاركة في المؤتمر الثامن للقوات اللبنانية في كندا، الذي يُعقد في مونتريال من 16 إلى 18 تشرين الأول 2026، تحت عنوان «صوت الانتشار… قوة التغيير».
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وكان في استقبال الوفد في مطار مونتريال منسّق القوات اللبنانية في كندا ميشال عقل، ورئيس مركز مونتريال رشدي رعد، إلى جانب عدد من المسؤولين والمحازبين.

وعقب وصولها، توجّهت أيوب إلى مركز القوات اللبنانية في مونتريال، حيث عُقد لقاء حواري مفتوح مع أبناء الانتشار، تناول آخر المستجدات السياسية والوطنية في لبنان، والتحديات التي تواجه البلاد، إضافةً إلى هواجس اللبنانيين المنتشرين وتطلعاتهم إلى مستقبل وطنهم.

وشكّل اللقاء مناسبة لنقاش صريح وتبادل الآراء حول المرحلة الراهنة، ودور الانتشار اللبناني في مواكبة التطورات والمساهمة في بناء مستقبل لبنان. 
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حزب القوات اللبنانية

الأمين العام المساعد

القوات اللبنانية

الأمين العام

مركز القوات

عماد واكيم

غادة أيوب

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