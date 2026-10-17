أيوب في كندا للمشاركة في المؤتمر الثامن للقوات اللبنانية

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وصلت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب إلى ، يرافقها لحزب إميل مكرزل، والأمين العام المساعد لشؤون الانتشار النائب السابق ، للمشاركة في المؤتمر الثامن للقوات في كندا، الذي يُعقد في مونتريال من 16 إلى 18 تشرين الأول 2026، تحت عنوان «صوت الانتشار… قوة التغيير».وكان في استقبال الوفد في مطار مونتريال منسّق القوات اللبنانية في كندا ميشال عقل، ورئيس مركز مونتريال رشدي رعد، إلى جانب عدد من المسؤولين والمحازبين.وعقب وصولها، توجّهت إلى اللبنانية في مونتريال، حيث عُقد لقاء حواري مفتوح مع أبناء الانتشار، تناول آخر المستجدات السياسية والوطنية في ، والتحديات التي تواجه البلاد، إضافةً إلى هواجس اللبنانيين المنتشرين وتطلعاتهم إلى مستقبل وطنهم.وشكّل اللقاء مناسبة لنقاش صريح وتبادل الآراء حول المرحلة الراهنة، ودور الانتشار اللبناني في مواكبة التطورات والمساهمة في بناء مستقبل لبنان.