ما الذي جرى في بشارة الخوري ليلا؟ معلومات توضح خلفية التحرّك

شهدت منطقة بشارة الخوري وتقاطعات اخرى في العاصمة بعد منتصف الليل، تجمّعاً لعدد من الشبان، تخلّله قطع للطرق، وسط تداول معلومات عن إشكال مع جهاز أمني وانتشار مجموعات وُصفت بـ«القمصان السود» في محيط المنطقة.

وفي حين ربطت معلومات أولية التحرّك بقضية الموقوفين على خلفية حادثة ، أفادت معلومات لاحقة بأن التجمّع جاء احتجاجاً على "المضايقات المتكررة" التي يتعرّض لها عدد من الشبان من قبل القوى الأمنية وأجهزة الدولة.

وفي حين اكدت معلومات أن التحرّك فردي، ولا يرتبط بأي جهة حزبية أو سياسية، وأن الهدف منه إيصال رسالة احتجاجية لا أكثر، اشارت معلومات اخرى الى "ان التحرك رسالة اولية الى المعنيين".

مصدر سياسي مطّلع اعتبر أن ما جرى بين وغاليري سمعان يعيد إلى الواجهة أسلوب فرض الأمر الواقع والترهيب الميداني، على نحو يستحضر مشهد "القمصان السود"، في إشارة إلى عودة حزب الله إلى استخدام الضغط على الأرض لفرض معادلاته.

ورأى المصدر أن هذه التطورات تطرح تساؤلات حول قدرة الدولة على ضبط الوضع ومنع تكريس وقائع ميدانية تتجاوز سلطتها.

Advertisement



