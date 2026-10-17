تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حفل تكريم لدعم السفيرة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
17-10-2026 | 01:45
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
حفل تكريم لدعم السفيرة
حفل تكريم لدعم السفيرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لفت مصدر نيابي إلى أن الاغتراب اللبناني في الولايات المتحدة الأميركية يعمل، بالتعاون مع عدد كبير من النواب والأحزاب في لبنان، على تنظيم حفل تكريم وتقدير لسفيرة لبنان في الولايات المتحدة الأميركية، ندى حمادة معوض،تقديراً للعمل الوطني الدؤوب والشريف الذي تقوم به في إطار المفاوضات المكلّفة بها من قبل رئاسة الجمهورية والحكومة، وللجهد  الكبير الذي تبذله من أجل حشد الدعم الأميركي للبنان وتقوية أوراقه التفاوضية، والتنسيق الدائم مع اللوبي اللبناني في الولايات المتحدة، الذي يدعم لبنان ويساند السلطة السياسية فيه لاستعادة قرارها الحر.
Advertisement
ولفت المصدر إلى أن هذا اللقاء سيشهد مشاركة عدد من الشخصيات الأميركية الوازنة في الإدارة، التي تسعى إلى دعم لبنان.
وختم المصدر بالقول إن "الفبركات والألاعيب القضائية والملفات المعلّبة رحلت إلى غير عودة، وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء".
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نواف سلام خلال حفل تكريم محمد سليم سلام: نصعب أن نقرأ تاريخ بيروت الحديث من دون أن نتوقف عند تاريخ جمعية المقاصد
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:35:51 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة تكريم الراحل هاني شاكر تتصاعد
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:35:51 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة فضل الله خلال تكريم العاملين في المبرات: تحمل هوية إنسانية ووطنية وتربوية
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:35:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تكريم الأندية الجنوبية المتوّجة في بطولة لبنان للكرة الطائرة
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:35:51 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الولايات المتحدة

الجمهوري

رئاسة ال

جمهورية

حمادة

بركات

معوض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:31 | 2026-10-18
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
Lebanon24
09:59 | 2026-10-18
Lebanon24
09:49 | 2026-10-18
Lebanon24
09:42 | 2026-10-18
Lebanon24
08:49 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24