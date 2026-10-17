حفل تكريم لدعم السفيرة

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لفت مصدر نيابي إلى أن الاغتراب اللبناني في الأميركية يعمل، بالتعاون مع عدد كبير من النواب والأحزاب في ، على تنظيم حفل تكريم وتقدير لسفيرة لبنان في الولايات المتحدة الأميركية، ندى ،تقديراً للعمل الوطني الدؤوب والشريف الذي تقوم به في إطار المفاوضات المكلّفة بها من قبل رئاسة الجمهورية والحكومة، وللجهد الكبير الذي تبذله من أجل حشد الدعم الأميركي للبنان وتقوية أوراقه التفاوضية، والتنسيق الدائم مع اللوبي اللبناني في الولايات المتحدة، الذي يدعم لبنان ويساند السلطة السياسية فيه لاستعادة قرارها الحر.ولفت المصدر إلى أن هذا اللقاء سيشهد مشاركة عدد من الشخصيات الأميركية الوازنة في الإدارة، التي تسعى إلى دعم لبنان.وختم المصدر بالقول إن "الفبركات والألاعيب القضائية والملفات المعلّبة رحلت إلى غير عودة، وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء".