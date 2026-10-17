تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الجميع يوافق والقرار يتأخّر.. مَنْ يحسم تمويل الكهرباء؟

حسين خليفة - Houssein Khalifa

|
Lebanon 24
17-10-2026 | 05:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الجميع يوافق والقرار يتأخّر.. مَنْ يحسم تمويل الكهرباء؟
الجميع يوافق والقرار يتأخّر.. مَنْ يحسم تمويل الكهرباء؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أظهرت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة أن الاتفاق على ضرورة زيادة التغذية الكهربائية لا يحسم كيفية تمويلها وتوقيت تأمين الأموال اللازمة لها. فوزراء "القوات اللبنانية" خرجوا من الجلسة احتجاجًا على غياب القرار، فيما أكدت الحكومة موافقتها على تسديد المتأخرات وزيادة ساعات التغذية. تبدو المفارقة واضحة: لا أحد يعارض الهدف المعلن، لكن المؤسسة التي يُفترض أن تنفّذه لا تستطيع شراء المحروقات بموافقة سياسية وحدها. وبين تأييد زيادة الإنتاج وتأمين الأموال اللازمة له، يستمر الخلاف الذي دفع وزير الطاقة جو الصدي إلى الاعتكاف، ثم زملاءه إلى الانسحاب.
Advertisement
 
نقل هذا التطور أزمة الكهرباء من اعتراض الوزير المختص إلى مواجهة يتبنّاها فريق وزاري. فاستمرار الصدي في إدارة وزارته، مع امتناعه عن حضور الجلسات، أبقى التمييز قائمًا بين مسؤوليته عن القطاع واعتراضه على أداء الحكومة تجاهه. أما انضمام زملائه إلى الضغط، فيعني أن "القوات" باتت تربط موقفها داخل مجلس الوزراء بالاستجابة لمطالب الوزير، وتحاول توسيع دائرة المسؤولية السياسية عن التعثّر في إدارة إحدى أصعب الخدمات في البلاد.
 
غير أن رفع مستوى الاحتجاج لا يغيّر وحده المعادلة المالية. فالحكومة تتمسّك بتجنّب الاستدانة، ووزارة الطاقة تؤكد أنها تطالب بمستحقات والتزامات على الدولة، فيما تحتاج مؤسسة الكهرباء إلى موارد تستطيع الاعتماد عليها لتشغيل المعامل. لذلك، يتجاوز الخلاف سؤال تأمين دفعة عاجلة إلى تحديد الجهة التي تتحمّل كلفة استهلاك الدولة وقراراتها. فما الذي يمنع تحويل الموافقة إلى قرار، وهل تستطيع الحكومة مطالبة المؤسسة بتمويل نفسها قبل أن تحسم التزاماتها تجاهها؟
 
من يتحمّل كلفة التزامات الدولة؟
يبدأ فهم العقدة من التمييز بين دعم مؤسسة لتغطية خسائرها، وتسديد ثمن خدمة استهلكتها الإدارات والمؤسسات العامة. ففي الحالة الثانية، تكون الدولة مدينة لمؤسسة الكهرباء، ويصبح تأخير الدفع مشكلة في قدرة المؤسسة على تحصيل إيراداتها. ومن هنا تكتسب المطالبة بالمتأخرات معناها: كيف يمكن مطالبة المؤسسة بشراء المحروقات من الجباية، فيما يبقى جزء من فواتير القطاع العام غير مسدّد؟ هذا السؤال لا يعفي المؤسسة من تحسين التحصيل ومعالجة الهدر، لكنه يضع التزام الدولة بالدفع ضمن شروط المحاسبة نفسها.
 
في المقابل، لا يمكن تجاهل أن وزارة المال تنظر إلى هذه المطالب من داخل موازنة عليها التزامات متنافسة، وتتمسّك برفض العودة إلى إقراض الكهرباء. لكن ضبط الإنفاق لا يحسم وحده كيفية التعامل مع فواتير مستحقة. كما أن تسديد جزء منها، وفق المقاربة التي عرضها مستشار وزير المال، لا يضمن انتظام الموارد في الأشهر التالية. هنا تظهر مسؤولية الحكومة في ترتيب أولوياتها: فإرجاء الدفع قد يؤخّر خروج المال من الخزينة، لكنه لا يلغي الكلفة، وقد ينقل أثرها إلى ساعات التغذية وفاتورة المولد التي يدفعها المواطن.
 
وتزداد المسألة تعقيدًا لأن مطالب الصدي تتجاوز المتأخرات إلى التعرفة المتحركة وكلفة إعفاءات الجنوب والتصليحات فيه. وهذه ملفات تتصل بتوزيع الأعباء، إلى جانب تشغيل المعامل. فإذا قرّرت الدولة إعفاء فئات من الدفع أو تحمّل أضرار أصابت الشبكة، يصبح عليها تحديد الجهة التي تموّل هذه القرارات. أما التعرفة المتحركة، فيُفترض أن تواكب تغيّر كلفة الإنتاج، لكنها لا تعالج تلقائيًا الفواتير غير المحصّلة. لذلك، فإن جمع هذه المطالب تحت عنوان "تمويل الكهرباء" يخفي اختلافها، ويتيح استمرار الموافقة العامة من دون حسم كل التزام على حدة.
 
ماذا يغيّر انسحاب الوزراء؟
سياسيًا، يرفع الانسحاب كلفة إبقاء الملف معلّقًا، لأنه يجعل استمرار الخلاف مؤثرًا في عمل الحكومة وعلاقتها بأحد مكوّناتها. لكنه لا يمنح وزير الطاقة قدرة على اتخاذ القرارات التي يطالب بها، ولا يؤمّن المال بحدّ ذاته. وتكمن فعاليته في دفع رئيس الحكومة إلى جمع المطالب والاعتراضات في تسوية يتحمّل مجلس الوزراء مسؤوليتها. أما إذا انتهى إلى عودة الوزراء من دون مبلغ وآلية صرف ومهلة، فتكون الحكومة قد احتوت الخلاف السياسي مؤقتًا، فيما تبقى الفجوة المالية التي أنتجته قائمة.
 
وفي المقابل، يضع التصعيد "القوات" أمام اختبار نتائج الضغط الذي تمارسه. فتبنّي مطالب الوزير يوسّع الدعم السياسي له، لكنه يجعل الفريق الوزاري معنيًا أيضًا بتحديد ما يقبل به بوصفه معالجة كافية. ومطلب جدولة المستحقات يوفّر أساسًا عمليًا لذلك، شرط أن تتناسب الدفعات مع حاجات التشغيل. ومع حديث "LBCI" عن نقص 23 مليون دولار لاستكمال ثمن شحنة غاز أويل متوقعة خلال أسبوع من جلسة الخميس، يصبح الفرق واضحًا بين تسوية تتيح تجاوز استحقاق قريب، وأخرى تمنع تكرار المواجهة عند كل شحنة جديدة.
 
لهذا السبب، لا تُقاس نتيجة الاتصالات بكثرتها، كما لا تكفي مشاريع تطوير القطاع لتغطية حاجاته العاجلة. فالاستثمار في الإنتاج والبنية التحتية يحتاج إلى وقت، بينما شراء المحروقات مرتبط بمواعيد لا تنتظر اكتمال تلك المشاريع. ومن هذه الزاوية تُقرأ جلسة الخميس 22 تشرين الأول بوصفها محطة متابعة، من دون افتراض أنها موعد للحسم. والاختبار هو قدرة الحكومة على الجمع بين استمرار التشغيل ومعالجة أسباب نقص الموارد، حتى لا تتحوّل كل دفعة إلى حل مؤقت تعقبه أزمة سياسية أخرى.
 
تكشف أزمة الكهرباء خلافًا على ترتيب الأولويات وتوزيع الكلفة داخل الحكومة، يتجاوز الموافقة المعلنة على زيادة التغذية. وحسمه يحتاج إلى اتفاق يقوده رئيس الحكومة على التزامات الدولة تجاه المؤسسة، بالتوازي مع ما يُطلب من المؤسسة لتحسين أدائها. فلا تستطيع الحكومة الاكتفاء بإعلان الموافقة على المبدأ وترك الوزير يواجه نتائج تأخير التنفيذ، كما لا يستطيع الفريق المعترض اعتبار التصعيد نتيجة بحدّ ذاته. المسؤولية الحكومية المشتركة تبدأ حين تتحوّل الكهرباء إلى أولوية مالية فعلية؛ أما بقاء الجميع مؤيدًا للحل من دون الاتفاق على تمويل يضمن تنفيذه، فيُبقي الأزمة قائمة مهما اتّسعت الموافقة السياسية.
وسط هذه الاجواء، اعلن رئيس الحكومة نواف سلام اقتراب التوصّل إلى مشروع قطري لإعادة تأهيل البنية التحتية للكهرباء وتطويرها وتحديثها، تتولّى قطر تمويله وتنفيذه وتشغيله من دون أن تتحمّل الخزينة اللبنانية أيّ كلفة مسبقة، بهدف زيادة الإنتاج وخفض الكلفة وتحسين الإدارة. كما أكّد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الاتفاق على وضع إطار شامل للتعاون في قطاع الطاقة، يتضمّن مشروعًا استثماريًا ضخمًا يعود بالنفع على الاقتصاد اللبناني والجهات القطرية المشاركة.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
سلام: قطر ستتولى تمويل مشروع الكهرباء وتنفيذه وتشغيله
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:37:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عن تمويل قطر مشروع الكهرباء والأزمة الحالية... هذا ما قاله وزير الطاقة
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:37:24 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: لا اعادة اعمار من دون تمويل ولا تمويل من دون ثقة
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:37:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإيطالي: لن نتأخر في اتخاذ قرار حماية سفننا في باب المندب
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:37:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

القوات اللبنانية

مجلس الوزراء

وزارة الطاقة

وزير الطاقة

اللبنانية

محمد بن

التزام

القطري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

حسين خليفة - Houssein Khalifa

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:31 | 2026-10-18
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
Lebanon24
09:59 | 2026-10-18
Lebanon24
09:49 | 2026-10-18
Lebanon24
09:42 | 2026-10-18
Lebanon24
08:49 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24