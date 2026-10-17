جعجع لطلاب "القوّات": مهمّتكم بدأت اليوم

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أكد "القوّات اللبنانيّة" ، أن "النتائج التي حققها طلاب القوّات في الانتخابات الطالبيّة في جامعات NDU وLAU وAUB تعكس واقعاً يتخطى حدود الجامعات"، معتبراً أن "المجتمع فتح لنا ذراعيه، وأن الناس تمنح القوّات ثقتها لأنها ترى فيها أملها وحلمها والمستقبل الذي تريده"، مشدداً في المقابل على أن "هذه الثقة تشكّل مسؤولية كبيرة ووكالة يجب الحفاظ عليها من خلال العمل لتحقيق مصالح الناس وبناء الدولة التي يتطلعون إليها".كلام جاء خلال استقباله في المقر العام للحزب في معراب وفداً من طلاب "القوّات اللبنانيّة" في جامعات NDU وLAU وAUB، في أعقاب الانتخابات الطالبيّة والنتائج التي حققوها فيها، في حضور في الحزب ادغار مارون، أمين سر ، رئيس مصلحة الطلاب أنطوني ، الجامعات الأميركيّة في المصلحة شربل ، اعضاء مكتب المصلحة، رئيس خلية NDU أنطوان حنين، رئيس خلية LAU أبو سعد، رئيس خلية AUB أنطوني كرم، واعضاء مكاتب الخلايا الثلاث ومكاتبها الإنتخابية وعدد من المرشحين الفائزين والطلاب.