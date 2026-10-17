جعجع لطلاب "القوّات": مهمّتكم بدأت اليوم

أكد رئيس حزب
"القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع
، أن "النتائج التي حققها طلاب القوّات في الانتخابات الطالبيّة في جامعات NDU وLAU وAUB تعكس واقعاً يتخطى حدود الجامعات"، معتبراً أن "المجتمع فتح لنا ذراعيه، وأن الناس تمنح القوّات ثقتها لأنها ترى فيها أملها وحلمها والمستقبل الذي تريده"، مشدداً في المقابل على أن "هذه الثقة تشكّل مسؤولية كبيرة ووكالة يجب الحفاظ عليها من خلال العمل لتحقيق مصالح الناس وبناء الدولة التي يتطلعون إليها".
كلام جعجع
جاء خلال استقباله في المقر العام للحزب في معراب وفداً من طلاب "القوّات اللبنانيّة" في جامعات NDU وLAU وAUB، في أعقاب الانتخابات الطالبيّة والنتائج التي حققوها فيها، في حضور المفتش العام
في الحزب ادغار مارون، أمين سر الأمانة العامة جبران يزبك
، رئيس مصلحة الطلاب أنطوني رياشي
، رئيس دائرة
الجامعات الأميركيّة في المصلحة شربل حبشي
، اعضاء مكتب المصلحة، رئيس خلية NDU أنطوان حنين، رئيس خلية LAU مايكل
أبو سعد، رئيس خلية AUB أنطوني كرم، واعضاء مكاتب الخلايا الثلاث ومكاتبها الإنتخابية وعدد من المرشحين الفائزين والطلاب.