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لبنان

طقس متقلب نهاية الاسبوع.. والاستقرار يبدأ من مساء الغد

Lebanon 24
17-10-2026 | 04:08
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يسيطر طقس متقلب وماطر أحياناً  مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً متمركز جنوب غرب تركيا ويستمر تأثيره حتى مساء يوم غد الأحد حيث يستقر الطقس تدريجياً. ومن المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل. 
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معدل درجات الحرارة لشهر تشرين أول : طرابلس بين 20 و 28م° ، بيروت 21 و29 ، زحلة بين 13 و 27 م°.

الطقس المتوقع في لبنان:
السبت:
غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً مع احتمال حدوث برق ورعد فترة قبل الظهر، كما تنشط الرياح، يتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتباراً من بعد الظهر. 

الأحد:
غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً خلال الفترة الصباحية، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر. 

الإثنين:
غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، يتوقع تساقط لبرذاذ بشكل متفرق شمال البلاد خلال الفترة الصباحية. يتحول الطقس الى قليل الغيوم بعد الظهر. 

الثلاثاء:
قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

الرياح السطحية:
جنوبية غربية ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 15 و 45 كم/س. 

الانقشاع:
متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب. 

الرطوبة النسبية على الساحل:
بين60 و 80٪.

حال البحر:
مائج. 

حرارة سطح الماء:
27°C
الضغط الجوي:
1017 هكتوباسكال
أي ما يعادل: 763 ملم زئبق
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الحوض الشرقي

غرب تركيا

جنوب غرب

طرابلس

بيروت

لبنان

تركيا

زحلة

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