تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كلام عن "اغتيالات إسرائيلية" في لبنان.. ماذا تبلغت إسرائيل من أميركا؟

Lebanon 24
17-10-2026 | 13:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
كلام عن اغتيالات إسرائيلية في لبنان.. ماذا تبلغت إسرائيل من أميركا؟
كلام عن اغتيالات إسرائيلية في لبنان.. ماذا تبلغت إسرائيل من أميركا؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف موقع "إرم نيوز" الإماراتي، نقلاً عن مصادر دبلوماسية أميركية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضها أي تصعيد عسكري في لبنان، خصوصاً استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، خشية تأثيره على مسار المفاوضات التي ترعاها واشنطن بين لبنان وإسرائيل.
Advertisement
 

وبحسب المصادر، تسعى واشنطن إلى التوصل لتفاهمات بشأن آلية للتحقق من نزع سلاح "حزب الله" في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، على أن تكون مقبولة من الجانبين، وذلك خلال الاجتماع العسكري المرتقب في فلوريدا في 20 تشرين الأول الجاري.
 

وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أجرى اتصالاً بالرئيس اللبناني جوزاف عون، الذي طلب الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها في الجنوب والالتزام بالاتفاق الإطاري، قبل أن يتواصل روبيو مع نتنياهو.
 

وتركز الجهود الأميركية، وفق دبلوماسي مطلع على المفاوضات، على إيجاد آلية تتيح للجيش اللبناني الانتشار في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، ضمن ما يُعرف بـ"المناطق التجريبية"، مقابل التحقق من إزالة البنية العسكرية لـ"حزب الله" فيها.
وأشار الدبلوماسي إلى أن بيروت لا تمانع منح لجنة "الميكانيزم" دوراً أساسياً في عملية التحقق، إلى جانب احتمال مشاركة بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي.
 

وتأتي هذه التحركات بعد تعثر المفاوضات السياسية بين لبنان وإسرائيل، إثر تأجيل الجولة الثامنة من اجتماعات روما الشهر الماضي.
 

وفي هذا السياق، قالت الباحثة في العلاقات اللبنانية الأميركية ثريا شاهين إن انعقاد الاجتماع العسكري المرتقب في مقر القيادة المركزية الأميركية "السنتكوم" بفلوريدا لم يُحسم بعد، رغم المساعي الأميركية لتنظيمه.
 

وأوضحت أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن مقترحات جديدة بشأن المنطقة الأمنية التي تقيمها في جنوب لبنان، مشيرةً إلى وجود تقديرات دبلوماسية لبنانية ترى أن تأجيل الاجتماع قد يكون أفضل من عقده في ظل استمرار المواقف الإسرائيلية الحالية.
 

وبحسب شاهين، يسعى لبنان من خلال المفاوضات إلى تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف عمليات التجريف والهدم الإسرائيلية، والتوصل إلى ترتيبات تفضي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي تسيطر عليها، وانتشار الجيش اللبناني فيها.
 

كذلك، اعتبرت أن استمرار نقل "حزب الله" الأسلحة والمتفجرات وتهريبها من الخارج يضع الدولة اللبنانية أمام صعوبات إضافية خلال المفاوضات.
 

من جهته، ربط الخبير في الشؤون الإسرائيلية نزار نزال الاتصالات الأميركية الأخيرة بمخاوف واشنطن وتل أبيب من احتمال انخراط "حزب الله" في أي مواجهة عسكرية جديدة مع إيران.
 

ورأى نزال أن تعثر المفاوضات الأميركية الإيرانية، بالتزامن مع تحذيرات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لـ"حزب الله" من المشاركة في أي مواجهة مقبلة، يعكس تصاعد التوتر الإقليمي.
 

واعتبر أن نتنياهو قد يتجه إلى تنفيذ اغتيالات تستهدف قيادات في "حزب الله"، بهدف استدراج رد عسكري من الحزب يتيح لإسرائيل توسيع عملياتها في لبنان، في ظل الحسابات السياسية المرتبطة بالانتخابات الإسرائيلية والأميركية.

مواضيع ذات صلة
ماذا تحضر أميركا للبنان؟ كلامٌ عن "حزب الله"!
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا طلبت أميركا من "حزب الله"؟ كلامٌ جديد لافت!
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
كلام من الراعي عن الجنوب: "ليس ورقة تفاوض"
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
كلام جديد عن الرواتب.. ماذا أعلن وزير العمل؟
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

دونالد ترامب

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:31 | 2026-10-18
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
Lebanon24
09:59 | 2026-10-18
Lebanon24
09:49 | 2026-10-18
Lebanon24
09:42 | 2026-10-18
Lebanon24
08:49 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24