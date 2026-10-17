عيسى الخوري افتتح الجناح اللبناني في معرض "سيال" الدولي في باريس: صناعاتنا الغذائية فنّ وإبداع

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وأعرب عيسى الخوري خلال الافتتاح عن اعتزازه بمشاركة الصناعيين اللبنانيين في هذا المعرض العالمي، داعيًا إياهم إلى الفخر بما يحققونه من إنجازات، لا سيما أنهم يحملون اسم عالياً إلى الخارج ويقدّمون الصورة المشرقة عن لبنان، على الرغم من الأزمات والحروب وارتفاع كلفة الإنتاج وسائر التحديات التي تواجههم.وأكد أن الصناعيين اللبنانيين، لا سيما العاملين منهم في قطاع الصناعات الزراعية والغذائية، هم "مقاومون حقيقيون"، إذ يواصلون الإنتاج والاستثمار والتصدير ويتمسكون بمؤسساتهم، مشيدًا بصمودهم وإصرارهم على الحفاظ على الصناعة الوطنية وتطويرها.وأضاف: "انتم تصدرون الصناعات المميزة في لبنان، وهي الصناعات الغذائية. وقد اكتشف العالم المذاق اللذيذ لمطابخ ، فيما برز أكثر فأكثر المطبخ اللبناني كالاول بينهم. هذا التميّز لا يقتصر فقط على انتشار المطاعم اللبنانية في الخارج، بل يعود أيضًا إلى جهود مصدّري الصناعات العذائية الذين يعملون على إيصال المأكولات اللبنانية إلى كل منزل في والولايات المتحدة الاميركية والخليج العربي وسائر دول العالم".وشدّد عيسى الخوري على أن لبنان، وإن كان لا يستطيع منافسة الدول الكبرى من حيث كميات الإنتاج، إلّا انه ينجح في المنافسة من حيث الجودة والنوعية، داعياً الى ضرورة المحافظة على هذا المستوى للمنتجات اللبنانية وتعزيز جودتها، ما يرسّخ حضورها في الأسواق الخارجية.كذلك، لفت إلى أن التصدير يشكّل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، إذ يساهم في إدخال العملات الأجنبية إلى البلاد وخلق فرص عمل جديدة وتثبيت اللبنانيين في وطنهم والحد من هجرتهم، مؤكّدا ان الوقت قد حان للتوقف عن تصدير طاقات لبنان البشرية، والعمل بدلًا من ذلك على المحافظة عليهم في لبنان.وأوضح أنه من واجب الدولة والوزراء دعم القطاع الخاص ومواكبة احتياجاته، لأن دور الدولة، يتمثل في وضع الأطر المناسبة وتوفير الظروف التي تساعد القطاع الخاص على النمو والتطور.وختم وزير الصناعة متوجّها بالشكر الى صناعيي لبنان، ولا سيما أصحاب الصناعات الزراعية والغذائية، على جهودهم في الحفاظ على الإنتاج الوطني وتعزيز الصادرات، ومساهمتهم في إبراز الصورة الأجمل عن لبنان وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية.وألقى بو نادر كلمة أكد فيها أن "مشاركة النقابة وعدد من الصناعيين في معرض سيال الدولي في للصناعات الغذائية والمشروبات، يثبت مرة جديدة تصميم الصناعيين اللبنانيين على قدراتهم ونجاحاتهم في عالم الغذاء، وهذا ما دفع وزير الصناعة الى المجيء الى باريس لافتتاح الجناح اللبناني بمشاركة زملاء في القطاع يمثّلون صناعات غذائية ونبيذ ومشروبات روحية ومشروبات أخرى متنوعة" .اضاف: "لقد دأبت النقابة منذ ثلاثين سنة على تنظيم الجناح اللبناني في أهم المعارض الدولية، وقد نظّمت هذا العام الجناح اللبناني في معرض سيال ٢٠٢٦، وكان الافتتاح ناجحاً في حضور اعلام لبناني وأجنبي، وقد أبدوا اهتمامهم بالجناح اللبناني، مما يعكس تجاوب الرأي العام العربي والغربي مع مكونات المنتجات والمطبخ اللبناني" .وتابع: "ليس بجديد مشاركة نقابتنا في اهم المعارض الدولية المتخصصة، وبينها "غولف فود" في دبي، و"انوغا" في المانيا، و"سيال" في باريس. هذه المشاركة تأتي من ارث وتاريخ وعراقة مصنّعينا الذين جعلوا من القطاع في طليعة القطاعات المصدّرة ويستحوذ على نسبة تقارب الخمسة وعشرين في المائة تقريباً من حجم الانتاج اللبناني المُصدّر".وختم بو نادر: "نحن مصمّمون على المضي قدماً بتطوير مصانعنا وتحديث خبراتنا والاطلاع على المهارات العالمية، بغية تقديم منتجاتنا بالشكل الأفضل في ظلّ التنافسية الحادة التي يشهدها العالم. كما نحن مستعدون لتبادل ابداعاتنا والفنّ والمهارة والذوق اللبناني لنتقرّب من العالم ولنقرّب العالم إلينا".