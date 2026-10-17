بيرم: المقاومة فكرة لا تموت ولبنان الذي نريده متعدد لا بلون واحد

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كلام بيرم جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه " " للشهيدين نصر الله والسيد هاشم صفي الدين ولمناسبة الذكرى السنوية للشهيد المجاهد حسين يونس، في بلدة النجارية، حيث شدد على أن "لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبداً"، معتبراً أن ما يجري هو محاولة لتحقيق بالسياسة ما عجزت عن تحقيقه بالعسكر، ومحذراً من الضغوط الأميركية على لدفعها إلى مواجهة المقاومة، في مقابل التغاضي عن الاعتداءات المتواصلة.وأشار بيرم إلى أن "المقاومة تدافع عن لبنان وعن الآخرين، وترفض أن يكون لبنان بلون واحد، بل تريده وطناً متعددّاً"، معتبراً أن هذه الصيغة هي النقيض للكيان العنصري، كما رأى أن وإسرائيل تخسران قدرتيهما على الإرغام والإقناع، في ظل تنامي الوعي العالمي والتحولات التي تشهدها المنطقة، ولا سيما الدور الذي تؤديه " الله" في باب المندب.ودعا إلى "التمسك بالوعي والوحدة والتكافل والحضور في الساحات، والتنبه للشعارات المطروحة، وفي مقدمتها حصرية السلاح"، متسائلاً عن مصير السلاح الذي جُمع من جنوب الليطاني، ومؤكداً أن "الضغوط الأميركية تهدف إلى إراحة إسرائيل".وختم بيرم بالتشديد على أن "المقاومة لن تتراجع أو تضعف، وأنها تستمد ثباتها من تضحيات وإيمانها بقضيتها".