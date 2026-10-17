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لبنان

وزير الصحة يشارك بإعادة إطلاق مركز دار الحوراء الصحي: إرادة الحياة والنهوض أقوى من الدمار

Lebanon 24
17-10-2026 | 08:30
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وزير الصحة يشارك بإعادة إطلاق مركز دار الحوراء الصحي: إرادة الحياة والنهوض أقوى من الدمار
وزير الصحة يشارك بإعادة إطلاق مركز دار الحوراء الصحي: إرادة الحياة والنهوض أقوى من الدمار photos 0
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رعى وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين حفل إطلاق مركز دار الحوراء الصحي بعد إعادة تأهيله بإدارة الهيئة الصحية الإسلامية، وذلك في أجواء ذكرى ولادة السيدة زينب ويوم الممرضة المسلمة وتحت شعار "مركز دار الحوراء عاد أجمل مما كان".
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حضر الاحتفال نائب المدير العام للهيئة الصحية الإسلامية المهندس مالك حمزة، مدير وحدة الاستشفاء والعناية النفسية في الهيئة الدكتور حسن عمار، مدير دار الحوراء الدكتور مصطفى مرعي فاعليات وفريق عمل المركز.



جولة



وكان المركز قد تعرض لأضرار كبيرة في جولتي الحرب عامي 2024 و2026، وأعيد تأهيله مرتين، وفي المرة الأخيرة زُوّد بمعدات حديثة ومتطورة وتقنيات تعتمد على الذكاء الإصطناعي.



وقد استهل الوزير ناصر الدين زيارته بجولة في مختلف أقسام المركز، ووزّع الورود على الممرضات وتفقد العيادات والمختبر المجهّز بأحدث المعدات.



حمزة



وفي كلمته خلال الاحتفال، شكر حمزة الوزير ناصر الدين ووزارة الصحة العامة والعاملين في الهيئة الصحية الإسلامية وكل من ساهم في إعادة مركز دار الحوراء إلى تقديم خدماته الصحية، مؤكداً أهمية الدور الذي يؤديه المركز بوصفه "صرحاً صحياً متميزاً".



وأشار إلى أن "مراكز الهيئة الصحية الإسلامية تشكّل جزءاً أساسياً من الشبكة الوطنية للرعاية الصحية الأولية التي تشرف عليها وزارة الصحة العامة"، موضحاً أن "نحو 32 مركزاً تابعاً للهيئة منضوٍ في الشبكة الوطنية من أصل حوالى 70 مركزًا ومستوصفًا، مع التحضير لإضافة نحو 20 مركزاً جديداً إلى الشبكة".



وختم حمزة مهنئًا الممرضات في يومهن، ولافتاً إلى "رمزية تزامن المناسبة مع ذكرى ولادة السيدة زينب، التي يحمل المركز اسمها"، ومشيداً بجهود الممرضات وتضحياتهن في زمن السلم والحرب.



وزير الصحة



ثم تحدث ناصر الدين متوقفًا عند زيارة سابقة قام بها لمركز دار الحوراء وكان حينها قد تعرّض لأضرار جسيمة جراء الحرب. وقال "إن مشهد الدمار آنذاك لم يوحِ بإمكانية عودة المركز إلى العمل، إلا أن الإرادة الصلبة وجهود العاملين فيه أعادت إليه الحياة"، مضيفاً: "هذا المكان كان عبارة عن ردم، لكنه عاد، بإرادة الموجودين وبركة أرواح الشهداء، بهمّة أكبر لخدمة جميع الأهالي والمستضعفين".



ووصف دار الحوراء بأنه "من أفضل مراكز الرعاية الصحية الأولية في لبنان، نظراً إلى تنوع أقسامه وتطور معداته ومختبره الحديث، وما يوفره من عيادات وخدمات صحية وتشغيلية ونفسية"، مشدداً على أن "الأهم إرادة الحياة والنهوض التي يجسدها المركز والتي أثبتت أنها أقوى من الدمار".



ولفت إلى "رمزية توقيت إعادة إطلاق المركز وذكرى ولادة السيدة زينب ويوم الممرضة المسلمة"، مؤكدًا أن "السيدة زينب تمثل رمزاً إنسانياً للدفاع عن الحق والإصلاح"، ومضيفا "اننا ننتمسك بهذا النهج الإنساني الإصلاحي لنقول الحق مهما كان الثمن ولا سيما في مواجهة المظلومية التي يتعرض لها القطاع الصحي في لبنان".



وذكّر بأن "الجولة الأخيرة من الحرب أدت إلى استشهاد 135 مسعفاً وعاملاً في القطاع الصحي، فضلاً عن تضرر أكثر من 180 سيارة إسعاف". كما أشار إلى أن "صرخة لبنان لحماية العاملين الصحيين وصلت إلى المحافل الدولية، ولا سيما من خلال القرار المتعلق بحماية الأطقم الصحية الذي اتُّخذ في شهر أيار الماضي في منظمة الصحة العالمية في جنيف، إضافة إلى النقاشات التي شهدتها الدورة التي ترأسها ممثلا لبنان هذا الأسبوع وهي الدورة الـ73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في القاهرة".



ولفت ناصر الدين إلى أن "هذه النقاشات أظهرت أن حجم الخسائر التي تكبدها القطاع الصحي في لبنان يُعد نسبيًا من الأعلى عالمياً، كما أن الأضرار كبيرة جدا في غزة حيث توقفت المستشفيات عن العمل وسقط عدد كبير من العاملين الصحيين".



وأكد وزير الصحة العامة أن "القانون الدولي الإنساني يوفر الحماية للأطقم الصحية، حتى عندما تكون هذه الأطقم عسكرية، فكيف الحال إذا كانت مدنية بالكامل؟"، ورأى أن "الاعتداءات على القطاع الصحي تفرض مواصلة رفع الصوت وتوثيق الانتهاكات، رغم أن القرارات الدولية قد لا توقف الاعتداءات الإسرائيلية لأن إسرائيل لا تأبه باللغة الإنسانية العالمية".



وقال "إن السيدة زينب لم تتمكن من إقناع يزيد، لكنها رفعت صوتها دفاعاً عن الحق"، مؤكداً أن "لبنان سيواصل المطالبة بحماية العاملين الصحيين وتوثيق الاعتداءات التي يتعرضون لها".



وتمنى وزير الصحة العامة التوفيق لمركز دار الحوراء والعاملين فيه، مشيداً ب"الجهود الكبيرة التي بذلها شباب الهيئة الصحية الإسلامية خلال الحرب، وبحضورهم الدائم لتلبية الاحتياجات".
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