بارو في بعبدا

وصل وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو إلى قصر بعبدا، مساء اليوم السبت.



ورافق بارو وفد يضم في عداده السيدة أليس روفو، الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة القوات المسلحة وقدامى المحاربين، والسيد باتريك دوريل، سفير فرنسا لدى ، والسيدة أميليا لاكرافي، نائبة عن الفرنسيين المقيمين في الخارج، والسيدة كريستين لافارد، عضو مجلس الشيوخ عن مقاطعة أو-دو-سين، والسيد روماريك روانيان، مدير إدارة أفريقيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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وسيلقتي بارو خلال زيارته الرئيس جوزاف عون، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، ووزير الدفاع ميشال منسى، ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب .

وبحسب برنامج الزيارة الذي وزعته السفارة في اليوم، تشمل لقاءات بارو السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى وسفراء الاتحاد والملحق العسكري الفرنسي في لبنان، إلى جانب حضور مراسم تكريم الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في لبنان. ووفقا لبيان السفارة، تأتي الزيارة بعد شهر من انعقاد اجتماع رفيع المستوى في باريس لدعم القوات المسلحة ، برئاسة مشتركة من الرئيسين اللبناني والفرنسي والعاهل الأردني، في 17 أيلول الماضي. وسيجدد الفرنسي دعم بلاده الثابت لسيادة لبنان واستقراره وأمنه.