رسالة من البطريرك ميناسيان إلى عون: نريد لبنان الدولة العادلة حيث لا يُهمَّش مواطن!

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ترأّس البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، قداساً إلهياً احتفالياً بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان، وذلك في كاتدرائية القديسين غريغوريوس المنوّر وإيليا النبي للأرمن الكاثوليك، في ساحة الدبّاس – وسط .وأُقيم الاحتفال بحضور وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص، ممثّلاً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس القاضي نواف سلام، والنائب هاكوب بقرادونيان، ممثّلاً رئيس مجلس النواب .كما شارك في القداس البطريرك يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك، وعدد من رؤساء الكنائس والمطارنة، إلى جانب عدد من النواب الحاليين والوزراء والنواب السابقين، وممثّلي القيادات العسكرية والأجهزة الأمنية، وممثّلي الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية والأحزاب الأرمنية، فضلاً عن شخصيات رسمية ودبلوماسية وسياسية واجتماعية، وحشد من الإكليروس والرهبان والراهبات والمؤمنين.وبعد الإنجيل المقدّس، ألقى البطريرك ميناسيان عظةً قال فيها:"إن وقعت حبّة الحنطة في الأرض وماتت، أتت بثمرٍ كثير" (يوحنا 12: 24).رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، الممثَّلَين بوزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص،رئيس مجلس النواب برّي، ممثّلاً بالنائب هاكوب بقرادونيان،رؤساء الكنائس والمطارنة، إخوتنا في الأسقفية والكهنوت والحياة المكرّسة،أيّها الإخوة والأخوات الأحبّاء بالمسيح،لقد مرّ عام على إعلان الكنيسة الجامعة في روما قداسة المطران الشهيد إغناطيوس مالويان. واليوم، نجتمع حول مذبح الربّ لنرفع الشكر لله الذي حوّل أمانة هذا الراعي إلى شهادةٍ حيّة تتخطّى حدود الزمان والمكان.إنّ إعلان القداسة ليس مجرّد تكريمٍ لإنسانٍ تميّز ببطولته، بل اعترافٌ بعمل نعمة الله في حياته، ودعوةٌ إلى الكنيسة كي تتجدّد على مثال إيمانه. فالقدّيس لا يُضاف إلى تاريخ الكنيسة ليزيّن صفحاتها، بل ليذكّر أبناءها بأنّ الإنجيل قابلٌ لأن يُعاش، وأنّ القداسة ثمرة الاتحاد بالمسيح.أيّها الأحبّاء،إنّ سرّ الشهادة المسيحية ينبع من سرّ الصليب والقيامة. فالمسيح، الذي بذل ذاته حبّاً بالعالم، حوّل الصليب من أداة موتٍ إلى ينبوع خلاص، وجعل من القيامة انتصار الحياة على الخطيئة والموت.وفي هذا النور نفهم شهادة القديس مالويان، الذي واجه الاضطهاد بثبات في الإيمان وحرية الضمير، ورفض أن ينكر المسيح لينقذ حياته، لأنّه أدرك أنّ الحياة الحقيقية لا تُقاس بعدد سنواتها، بل بعمق الأمانة لله.لقد عاش كلمة الربّ: "مَن أضاع حياته من أجلي وجدها" (متى 10: 39).لقد استطاع مضطهدوه أن ينتزعوا منه حياته الأرضية، لكنّهم لم يستطيعوا أن ينتزعوا منه المسيح. وما ظنّوه نهايةً أصبح، بنعمة الله، شهادةً باقيةً في ضمير الكنيسة.إنّ عظمة الشهيد لا تكمن في موته، بل في المحبّة التي حملها حتى الموت. فالدم الذي يُبذل شهادةً للمسيح لا يطلب الانتقام، بل يعلن أنّ المحبّة أقوى من الكراهية.أيّها الإخوة والأخوات،إنّ القديس إغناطيوس مالويان هو ابن شعبٍ أرمنيٍّ حمل في ذاكرته آلام الإبادة والتهجير، لكنه لم يفقد جذوره الروحية ولا رجاءه بالمستقبل. وإذ نكرّم اليوم أحد أعظم شهود إيماننا، نؤكّد أنّ الوفاء للشهداء يقتضي الحفاظ على الحقيقة التاريخية، والمطالبة بالعدالة، والعمل لكي لا تتكرّر المآسي التي تنتهك كرامة الإنسان وحقّه في الحياة والحرية. فالذاكرة التي لا تقود إلى العدالة تبقى جرحاً، والعدالة التي لا تفتح طريق السلام تبقى ناقصة.إنّ شهادة مالويان، وإن وُلدت من معاناة شعبٍ معيّن، أصبحت إرثاً للكنيسة الجامعة ورسالةً لكلّ إنسانٍ يرفض أن يخضع ضميرَه للظلم. وهذه الشهادة تضع أمامنا نحن الرعاة مسؤوليةً خاصة. فالقديس مالويان لم يفهم الأسقفية كرامةً تمنحه امتيازاً، بل رسالةً تلزمه بأن يبقى أميناً للمسيح وللشعب الذي اؤتمن عليه.لقد جسّد صورة الراعي الصالح الذي "يبذل نفسه في سبيل الخراف" (يوحنا 10: 11).إنّ سلطة الراعي في الكنيسة لا تستمدّ قوّتها من موقعه، بل من صدق خدمته؛ ولا تُقاس بقدرته على إصدار الأوامر، بل باستعداده لأن يحمل آلام شعبه ويصون وحدته.ومن هنا، فإنّ كنيسة الشهداء مدعوّة إلى أن تكون كنيسةً تصغي قبل أن تتكلّم، وتخدم قبل أن تطالب، وترافق أبناءها في معاناتهم، وتفتح أبواب الرجاء أمام الذين أثقلتهم صعوبات الحياة.أيّها الأحبّاء،من قلب بيروت، نتوجّه اليوم إلى ، الوطن الذي استقبل أبناء الشعب الأرمني، فوجدوا فيه بيتاً وأماناً، وأسهموا بإخلاص في نهضته وحياته الوطنية.نتوجّه بتحيّة تقدير إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ممثّلاً بوزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص، ونقول له، عبر ممثّله: إنّنا نرى في رئاسة الجمهورية ضمانةً لوحدة الوطن وانتظام مؤسساته، ونتطلّع إلى عهدٍ تُصان فيه حقوق جميع اللبنانيين، وتُرسَّخ فيه العدالة والمساواة، وتستعيد فيه الدولة ثقة أبنائها. فلبنان الذي نؤمن به هو لبنان الدولة العادلة، حيث لا يُهمَّش مواطن، ولا تُنتقص حقوق جماعة، ولا يكون الانتماء الطائفي عائقاً أمام الكفاءة وخدمة الوطن.وبهذه المناسبة المباركة، نرحّب بالسفير الأميركي ميشال عيسى، مثمّنين جهوده في دعم لبنان وتعزيز علاقاته بالولايات المتحدة الأميركية، ومتطلّعين إلى أن تُثمر مساعيه سلاماً واستقراراً يليقان بكرامة لبنان وشعبه.أيّها الأحبّاء،إنّ أبناء كنيستنا الأرمنية الكاثوليكية، الذين حملوا لبنان في قلوبهم، وأسهموا في بناء مؤسساته وخدمة مجتمعه، يتطلّعون اليوم إلى إنصافٍ. ولا نطالب بامتيازاتٍ على حساب أحد، بل بحقوقٍ تقوم على العدالة والمساواة والشراكة الوطنية. وإنّنا نسعى إلى حضورٍ فاعل يمكّن أبناء طائفتنا من توظيف كفاءاتهم وطاقاتهم في خدمة لبنان وجميع اللبنانيين.وبشفاعة القديس إغناطيوس مالويان، نصلّي لكي تتحقّق هذه العدالة، وتُرفع كلّ أشكال الغبن والتهميش، ويُعطى كلّ ذي حقٍّ حقّه، لأنّ الوطن الذي ينصف جميع أبنائه هو وحده على أن يكون قويّاً بوحدته، وغنيّاً بتنوّعه.فنحن شركاء في هذا الوطن، ومسؤولون عن نهضته، وحاضرون لخدمته بكلّ إخلاص. وإلى شبابنا بصورةٍ خاصة نقول: لا تسمحوا للإحباط بأن يسرق أحلامكم، ولا تجعلوا من صعوبات الحاضر حكماً نهائياً على مستقبلكم. إنّ الكنيسة تحتاج إلى طاقاتكم وإبداعكم، ووطننا يحتاج إلى حضوركم ومبادراتكم.أنتم مدعوّون إلى أن تكونوا جيلاً لا يكتفي بالمطالبة بعالمٍ أفضل، بل يمتلك الشجاعة الأخلاقية للمساهمة في بنائه.أيّها الأحبّاء،في هذه الذكرى المباركة، نتأمّل في حبّة الحنطة التي سقطت في الأرض وأثمرت. لقد سقط مالويان شهيداً، لكنّ شهادته لم تُدفن معه، بل أثمرت إيماناً ورجاءً في أجيالٍ لم تعرفه.ومن هذا المذبح المقدّس، نرفع صلاتنا من أجل كنيستنا الجامعة، ومن أجل شعبنا الأرمني في الوطن والانتشار، ومن أجل لبنان وجميع شعوب الشرق، لكي يمنحها الله نعمة السلام والعدالة، ويقودها إلى مستقبلٍ يحفظ كرامة الإنسان.نرفع قلوبنا وصلواتنا إلى الربّ الإله من أجل البابا لاوُن الرابع عشر، سائلين العناية الإلهية أن تظلّله بنعمها، وتفيض عليه موفور الصحّة والعافية، وتؤيّده بقوّة الروح القدس، ليواصل رسالته الرسولية في رعاية الكنيسة الجامعة.ونسأل القديس إغناطيوس مالويان أن يتشفّع لنا لدى الربّ، لكي نكون أمناء للإنجيل، شجعاناً في الحقّ، متواضعين في الخدمة، وثابتين في الرجاء. آمين.وفي ختام القداس الإلهي، كرّم البطريرك ميناسيان سفير الأميركية لدى لبنان، ميشال عيسى، مانحاً إيّاه ميدالية القديس مالويان، تقديراً لمكانته ودوره، كما كرّم المديرة العامة للجمارك اللبنانية، غراسيا القزّي، في لفتة تكريمية تعبّر عن التقدير والاحترام.