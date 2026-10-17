مرحلة ما بعد "اليونيفيل" بين قائد الجيش ووفد وزاري فرنسي

استقبل العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة وزير والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل ، والوزيرة المنتدبة لدى الجيوش أليس روفو، على رأس وفد مرافق، وبحضور في باتريك دوريل.

وتناول اللقاء آخر التطورات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي.

كما بحث الجانبان البدائل الممكنة لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"، وأكدا أهمية استمرار الحضور الدولي في الجنوب لما يؤديه من دور في دعم الاستقرار، ولا سيما في ظل تواصل الاعتداءات والخروقات .

وأعرب الوفد عن تقدير لجهود ودوره في الحفاظ على الأمن والاستقرار.