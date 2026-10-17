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لبنان

مرحلة ما بعد "اليونيفيل" بين قائد الجيش ووفد وزاري فرنسي

Lebanon 24
17-10-2026 | 15:57
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مرحلة ما بعد اليونيفيل بين قائد الجيش ووفد وزاري فرنسي
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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، والوزيرة المنتدبة لدى الجيوش الفرنسية أليس روفو، على رأس وفد مرافق، وبحضور السفير الفرنسي في لبنان باتريك دوريل.

وتناول اللقاء آخر التطورات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي.

كما بحث الجانبان البدائل الممكنة لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"، وأكدا أهمية استمرار الحضور الدولي في الجنوب لما يؤديه من دور في دعم الاستقرار، ولا سيما في ظل تواصل الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية.

وأعرب الوفد عن تقدير فرنسا لجهود الجيش اللبناني ودوره في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

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