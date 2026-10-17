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لبنان

حوادث أمنية متلاحقة في طرابلس.. ماذا حصل اليوم؟

Lebanon 24
17-10-2026 | 16:01
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حوادث أمنية متلاحقة في طرابلس.. ماذا حصل اليوم؟
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شهدت مدينة طرابلس ومحيطها سلسلة من الحوادث الأمنية، تخلّلها إطلاق نار واعتداء بالسكاكين، بالتزامن مع تكثيف الأجهزة الأمنية دورياتها وإقامة حواجز متنقّلة في عدد من المناطق.
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وفي التفاصيل، أقدم مجهول على إطلاق النار باتجاه المدعو "غ.م" في محلة شارع الجديد بمنطقة القبة في طرابلس، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في قدمه، قبل أن يفرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة.
 

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة لتلقّي العلاج، فيما لم تُعرف أسباب الحادث حتى الآن.
 

وفي منطقة أبي سمراء، تعرّض الشاب "م.ع" لعدة طعنات بالسكاكين على يد عدد من الشبان بالقرب من حديقة الإيمان، ما استدعى تدخل فريق من جهاز الطوارئ والإغاثة الذي عمل على نقله إلى المستشفى الإسلامي في طرابلس، حيث وُصفت حالته بالحرجة وغير المستقرة.
 

وفي مدينة الميناء، تمكّنت دورية من مخابرات الجيش اللبناني من توقيف شخص أقدم على إطلاق النار في الهواء بمحيط حوش العبيد، وذلك بعد نحو 10 دقائق من وقوع الحادث، كما ضبطت المسدس المستخدم.
 

وتزامنت هذه الحوادث مع تسيير دوريات لشعبة المعلومات وإقامة حواجز أمنية متنقّلة في طرابلس والميناء، في إطار الإجراءات الرامية إلى ضبط الوضع الأمني وتعزيز السلامة العامة.
 

وقد لاقت هذه الإجراءات ارتياحاً لدى عدد من المواطنين، وسط دعوات إلى استمرار التدابير الأمنية للحفاظ على الاستقرار في المدينة.
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مستشفى طرابلس الحكومي

الأجهزة الأمنية

الجيش اللبناني

شعبة المعلومات

منطقة القبة

الإسلام

إسلامي

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