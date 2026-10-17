تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزير الدفاع يستقبل وزيرة الجيوش الفرنسية: الأولوية لوقف اعتداءات إسرائيل وتفادي الفراغ بعد "اليونيفيل"

Lebanon 24
17-10-2026 | 16:53
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
وزير الدفاع يستقبل وزيرة الجيوش الفرنسية: الأولوية لوقف اعتداءات إسرائيل وتفادي الفراغ بعد اليونيفيل
وزير الدفاع يستقبل وزيرة الجيوش الفرنسية: الأولوية لوقف اعتداءات إسرائيل وتفادي الفراغ بعد اليونيفيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة مساء اليوم، الوزيرة المفوضة للجيوش الفرنسية أليس روفو على رأس وفد مرافق، حيث جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما في المجال الدفاعي، إلى جانب آخر المستجدات في لبنان والمنطقة.
Advertisement



وأعرب اللواء منسى عن تقديره للدعم المتواصل والمساعدات التي تقدمها فرنسا للبنان وجيشه ومؤسساته، مثمّنًا وقوفها الدائم إلى جانب لبنان ودورها في دعم سيادته وأمنه واستقراره. كما شكر الوزيرة المفوضة روفو على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الجيوش الفرنسية في إطار الجهود الفرنسية المنسّقة لدعم لبنان وتعزيز قدرات مؤسسته العسكرية.



وتناول اللقاء الأوضاع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ومستقبل (اليونيفيل) بعد انتهاء مهمتها في أواخر العام الحالي. وفي هذا الإطار، شدد اللواء منسى على أن الأولوية في المرحلة الراهنة هي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب، وتفادي أي فراغ قد ينشأ عن انتهاء مهمة القوات الدولية. وأكد أن تمديد ولايتها يبقى الخيار الأنسب إلى حين التوصل إلى صيغة بديلة ملائمة، تحت رعاية الأمم المتحدة وبالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني.



من جهتها، أكدت الوزيرة المفوضة روفو مواصلة فرنسا جهودها بالتعاون مع شركائها الأوروبيين والدوليين للتحضير لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، مجددةً استعداد بلادها للمساهمة في الترتيبات المستقبلية الهادفة إلى دعم سيادة لبنان والحفاظ على الاستقرار في الجنوب. كما شددت على وقوف فرنسا الدائم إلى جانب لبنان، والتزامها مواصلة تقديم الدعم للمؤسسة العسكرية.
مواضيع ذات صلة
السفير الفرنسي: قلقون من فراغ بعد اليونيفيل وعراقيل تعيق تطبيق "اتفاق الإطار"
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:46:56 Lebanon 24 Lebanon 24
دعم أوروبي للجيش ومساعٍ دولية لتفادي الفراغ في الجنوب و"تامبا" تنتظر موعد المفاوضات
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:46:56 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يرفض الفراغ الأمني بعد"اليونيفيل" وماهية "القوة البديلة" لم تتضح
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:46:56 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام خلال إستقباله بارو: لتفادي أي فراغ في الجنوب ومواصلة دعم الجيش وتعزيز قدراته
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:46:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

الأمم المتحدة

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الأوروبيين

الفرنسية

المستقبل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:42 | 2026-10-18
Lebanon24
10:31 | 2026-10-18
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
Lebanon24
09:59 | 2026-10-18
Lebanon24
09:49 | 2026-10-18
Lebanon24
09:42 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24