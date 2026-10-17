وزير الدفاع يستقبل وزيرة الجيوش الفرنسية: الأولوية لوقف اعتداءات إسرائيل وتفادي الفراغ بعد "اليونيفيل"

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وأعرب اللواء منسى عن تقديره للدعم المتواصل والمساعدات التي تقدمها للبنان وجيشه ومؤسساته، مثمّنًا وقوفها الدائم إلى جانب لبنان ودورها في دعم سيادته وأمنه واستقراره. كما شكر الوزيرة المفوضة روفو على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الجيوش الفرنسية في إطار الجهود الفرنسية المنسّقة لدعم لبنان وتعزيز قدرات مؤسسته العسكرية.وتناول اللقاء الأوضاع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات ، ومستقبل (اليونيفيل) بعد انتهاء مهمتها في أواخر العام الحالي. وفي هذا الإطار، شدد اللواء منسى على أن الأولوية في المرحلة الراهنة هي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وانسحاب الجيش من الجنوب، وتفادي أي فراغ قد ينشأ عن انتهاء مهمة القوات الدولية. وأكد أن تمديد ولايتها يبقى الخيار الأنسب إلى حين التوصل إلى صيغة بديلة ملائمة، تحت رعاية وبالتنسيق الوثيق مع .من جهتها، أكدت الوزيرة المفوضة روفو مواصلة فرنسا جهودها بالتعاون مع شركائها والدوليين للتحضير لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، مجددةً استعداد بلادها للمساهمة في الترتيبات المستقبلية الهادفة إلى دعم سيادة لبنان والحفاظ على الاستقرار في الجنوب. كما شددت على وقوف فرنسا الدائم إلى جانب لبنان، والتزامها مواصلة تقديم الدعم للمؤسسة العسكرية.