ضربة عسكرية ولكن محدودة

توقعت أوساط دبلوماسية، خلال نقاشات مع عدد من المراجع ، أن تشهد المرحلة المقبلة ضربة عسكرية أميركية سريعة ضد ، من دون أن تتطور بالضرورة إلى حرب شاملة في المنطقة.

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وبحسب هذه الأوساط، فإن الضربة المحتملة قد تكون كبيرة من حيث حجم القوة النارية ونوعية الأسلحة المستخدمة، لكنها قد تشكل في الوقت نفسه الضربة الختامية للمواجهة، بدلاً من أن تكون بداية لحرب طويلة.