التركيز على "الثورة".. مقصود

أكدت مصادر مطلعة أن التركيز الإعلامي المتزايد على إحياء ذكرى "ثورة 17 تشرين الأول 2019، بالتزامن مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها اللبنانيون، يطرح تساؤلات حول الأهداف السياسية الكامنة وراء هذا الاهتمام.



Advertisement واعتبرت المصادر أن هناك دفعاً إعلامياً غير مباشر باتجاه إعادة تحريك ، والاستفادة من حالة الغضب الشعبي المتراكمة للوصول إلى انفجار اجتماعي وسياسي مشابه لما شهدته البلاد في 17 تشرين الأول 2019. واعتبرت المصادر أن هناك دفعاً إعلامياً غير مباشر باتجاه إعادة تحريك ، والاستفادة من حالة الغضب الشعبي المتراكمة للوصول إلى انفجار اجتماعي وسياسي مشابه لما شهدته البلاد في 17 تشرين الأول 2019.