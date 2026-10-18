بيرم: مواجهة الضغوط تستوجب الثبات والتمسك بالمقاومة

زار الوزير السابق مصطفى بيرم، مركز الإمام الرضا الطبي في بلدة الغازية، يرافقه مسؤول قطاع صيدا في " " الشيخ زيد ضاهر، مسؤول شعبة الغازية سمير حسون، لمناسبة يوم الممرّضة المسلمة، الذي أعلنه الإمام الخميني الراحل.

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وكان في استقبالهم مدير مديرية جبل عامل الثانية في الهيئة الصحية الإسلامية أحمد سعد، مدير المركز عباس دياب وعدد من الكوادر الطيبة، حيث جالوا على أقسام المركز، مطّلعين على الاختصاصات والخدمات التي يقدّمها للمواطنين.





وأثنى بيرم على عمل الممرضات ومثابرتهنّ في خدمة الناس، ولا سيّما النازحين الجنوبيين خلال الحرب ، موزّعاً الورود على العاملات فيه، ومطلقاً مواقف سياسيةً تناولت والتدخّل الأميركي في الشؤون .





وأكّد أنّ المقاومة "نبضها وروحها الناس، وهي تتنفّس مشاعرهم"، معتبراً أنّها كسرت الحصار المفروض عليها بأسلوبها، لتتمكّن من إيصال المساعدات وخدمة الناس، الذين وصفهم بأنّهم "أشرف الناس". وكان في استقبالهم مدير مديرية جبل عامل الثانية في الهيئة الصحية الإسلامية أحمد سعد، مدير المركز عباس دياب وعدد من الكوادر الطيبة، حيث جالوا على أقسام المركز، مطّلعين على الاختصاصات والخدمات التي يقدّمها للمواطنين.وأثنى بيرم على عمل الممرضات ومثابرتهنّ في خدمة الناس، ولا سيّما النازحين الجنوبيين خلال الحرب ، موزّعاً الورود على العاملات فيه، ومطلقاً مواقف سياسيةً تناولت والتدخّل الأميركي في الشؤون .وأكّد أنّ المقاومة "نبضها وروحها الناس، وهي تتنفّس مشاعرهم"، معتبراً أنّها كسرت الحصار المفروض عليها بأسلوبها، لتتمكّن من إيصال المساعدات وخدمة الناس، الذين وصفهم بأنّهم "أشرف الناس".

كذلك، رأى بيرم أنّ المقاومة تتعرّض لأشرس حملة، لأنّها تشكّل، آخر خطّ دفاع عن المنطقة وشعوبها.













كذلك، انتقد بيرم محاولات إلغاء قانون تجريم التعامل مع العدو ، مشدّداً على أنّ هذا القانون سيبقى، وأنّ العدو سيبقى عدواً ومجرماً، رغماً عن . وانتقد بيرم "التدخّل الأميركي السافر والوقح في والتشريع اللبنانيين وفي الشؤون الداخلية"، متوقّفاً عند التصريح الذي أدلى به السفير الأميركي بحقّ ، مُعتبراً أنّه صدر بطريقة غير لائقة.كذلك، انتقد بيرم محاولات إلغاء قانون تجريم التعامل مع العدو ، مشدّداً على أنّ هذا القانون سيبقى، وأنّ العدو سيبقى عدواً ومجرماً، رغماً عن .



وأشار إلى أنّ تمارس ضغوطها على السلطة اللبنانية، التي وصفها، ب"المنصاعة لها بدلًا من الضغط على الاحتلال".





وختم بالتأكيد أنّ "مواجهة هذه الضغوط تستوجب الثبات والتمسّك بالمقاومة، في وقتٍ تتواصل فيه، محاولات الضغط على وتغيير ثوابته".